Відома мережа супермаркетів працює над системою для підслуховування за клієнтами
Популярна у світі мережа магазинів Walmart запатентувала нову систему прослуховування, яка має підслуховувати покупців.
Про це пише The Verge.
При цьому вона може аналізувати не тільки мова, але і звуки кроків, шелест сумок тощо. До прикладу, за шелестом пакетів система може виявити їхню кількість. Таким чином Walmart хоче з'ясувати, чи збігається кількість предметів в транзакції і кількість використаних пакетів.
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Але це буде не лише захистом від крадіжки, а й способом моніторингу взаємодії співробітників з клієнтами і, можливо, відстеження того, що клієнти говорять про продукти.
"Крім того, звукові датчики можуть записувати звук розмов між гостями і співробітником в терміналі. Система може обробляти аудіорозмови, щоб визначити, чи вітає співробітник гостей", - сказано у патенті.
Щоправда, найближчим часом Walmart не планує запускати цю систему у своїх роздрібних магазинах.
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