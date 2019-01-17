Виглядає ефектно: перші "живі" фото Samsung Galaxy S10 Plus опублікували в мережі

Презентацію флагманських смартфонів Samsung запланували на наступний місяць і в мережі почало з’являтися дедалі більше інформації про новинки. Один із користувачів Reddit опублікував перше фото Samsung Galaxy S10 Plus, на якому видно передню панель смартфона.

Про це повідомляє 4PDA.

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Судячи з усього, знімок зроблений в громадському транспорті, який вже не раз ставав джерелом витоків неанонсованих ґаджетів. У правому верхньому куті дисплея з тонкими рамками розмістився овальний виріз для подвійної селфі-камери. Розглянути фізичні елементи керування пристрою неможливо – вони приховані масивним захисним чохлом.



Samsung Galaxy S10 Plus засвітився в громадському транспорті

За наявною інформацією, новинка отримає процесор Exynos 9810 або Snapdragon 855 (в залежності від регіону продажів) і 6/8 ГБ оперативної пам'яті. Розмір вбудованого сховища складе 128/256/512 ГБ в різних конфігураціях. Основна камера буде складатися з трьох сенсорів на 16, 12 і 13 мегапікселів. Ємність акумулятора приблизно складе 4 000 міліампер годин.

Відзначимо, анонс Samsung Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 і Galaxy S10 Lite відбудеться під час заходу Unpacked вже 20 лютого.

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