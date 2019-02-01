Виглядає цікаво: нова "жабка" від Motorola з’явилась на рендерних фото

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Нова "жабка" від Motorola
Нова "жабка" від Motorola

Бренд Motorola хоче відновити свій дуже популярний телефон-жабку RAZR. З чутками, пристрій має з’явитись вже у цьому році, однак його характеристики і зовнішній вигляд наразі тримають у таємниці.

Як інформує Yankodesign, дизайнер Саранг Шет створив рендери новинки на основі патенту, який представила Motorola.

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Новий RAZR у складеному вигляді ззовні має квадратну форму. А в розкладеному стані він виглядатиме як смартфон із гнучким екраном. У розкладному вигляді екран матиме співвідношення сторін 19:8, закруглені краї і виріз.

При цьому у складеному вигляді пристрій має невеликий допоміжний дисплей, а також камеру у верхній частині телефону. Внизу буде розміщений датчик відбитків пальців.

Motorola RAZR 2019 можуть представити вже у цьому місяці.

Нова «жабка» від Motorola

Рендери "жабки" Motorola

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Теги: Техно Motorola Смартфони
Джерело: Техно
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