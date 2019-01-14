Вірус у подарунок: Alcatel продавала заражені смартфони

Бренд Alcatel, який належить китайській компанії TCL, вже неодноразово попадався на поставках смартфонів із попередньо встановленим рекламним програмним забезпеченням. Проте цього разу виробник допустив до продажу смартфони зі шкідливим програмним забезпеченням.

Про це повідомляє Slashgear.

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За даними компанії Upstream, яка спеціалізується на безпеці, вірус виявили в моделях Alcatel Pixi 4 та Alcatel A3 Max.

Йдеться про фірмовий додаток прогнозу погоди Weather Forecast – World Weather Accurate Radar, у якого, крім основної функції, виявилися недокументовані і малоприємні для рядових споживачів можливості.

Зокрема, додаток збирав дані про IMEI телефонів, адреси електронної пошти та місцезнаходження, а потім відправляв їх на віддалений сервер TCL. Також повідомляється про факти підписки на платні сервіси без відома власників телефонів і значні витрати мобільного трафіку.



Скріншоти з додатку Weather Forecast – World Weather Accurate Radar

Інформації про те, як шкідливе програмне забезпечення потрапило в фірмовий додаток TCL, поки немає.

Проте, станов на зараз програма, яка також була доступна в Google Play, уже видалена з магазину додатків. Остання її версія вийшла 19 грудня 2018 року. Загальна кількість завантажень Weather Forecast – World Weather Accurate Radar перевищує 10 мільйонів, а її середня призначена для користувача оцінка становить 4,4 бала з 5.

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