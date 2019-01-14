Вірус у подарунок: Alcatel продавала заражені смартфони

548 Читать новость на русском
Alcatel продавала заражені смартфони
Alcatel продавала заражені смартфони / Фото з вільних джерел

Бренд Alcatel, який належить китайській компанії TCL, вже неодноразово попадався на поставках смартфонів із попередньо встановленим рекламним програмним забезпеченням. Проте цього разу виробник допустив до продажу смартфони зі шкідливим програмним забезпеченням.

Про це повідомляє Slashgear.

Читайте також: Хакери обійшли один із найнадійніших способів біометричного захисту

За даними компанії Upstream, яка спеціалізується на безпеці, вірус виявили в моделях Alcatel Pixi 4 та Alcatel A3 Max.

Йдеться про фірмовий додаток прогнозу погоди Weather Forecast – World Weather Accurate Radar, у якого, крім основної функції, виявилися недокументовані і малоприємні для рядових споживачів можливості.

Зокрема, додаток збирав дані про IMEI телефонів, адреси електронної пошти та місцезнаходження, а потім відправляв їх на віддалений сервер TCL. Також повідомляється про факти підписки на платні сервіси без відома власників телефонів і значні витрати мобільного трафіку.

Weather Forecast – World Weather Accurate Radar
Скріншоти з додатку Weather Forecast – World Weather Accurate Radar

Інформації про те, як шкідливе програмне забезпечення потрапило в фірмовий додаток TCL, поки немає.

Проте, станов на зараз програма, яка також була доступна в Google Play, уже видалена з магазину додатків. Остання її версія вийшла 19 грудня 2018 року. Загальна кількість завантажень Weather Forecast – World Weather Accurate Radar перевищує 10 мільйонів, а її середня призначена для користувача оцінка становить 4,4 бала з 5.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Додатки Кібербезпека
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
13 січня 20:07 Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
1506
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
12 січня 12:54 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 3659
Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
10 січня 15:03 Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
1415
Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
9 січня 21:09 Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
Михайло Года 15071
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
8 січня 21:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 9627
Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
8 січня 19:01 Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
Борис Немировський 3251
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук