Виявили найбільш віддалений об'єкт від Сонця

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Виявили найбільш віддалений об'єкт від Сонця
Виявили найбільш віддалений об'єкт від Сонця / Фото з вільних джерел

Астрономи відкрили найбільш віддалене небесне тіло із усіх, які раніше виявляли в Сонячній системі. Об'єкт 2018 VG18 розташований на відстані, яка більш ніж в 120 разів перевищує дистанцію від Сонця до Землі.

Повідомлення про відкриття опублікували на сайті Центра малих планет Міжнародного астрономічного союзу.

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Новий транснептуновий об'єкт виявили Скотт Шеппард з Інституту Карнегі, Девід Толен з Гавайського університету і Чед Трухільо з університету Арізони. Ця група займалася пошуками віддалених від центру Сонячної системи об'єктів, в тому числі загадкової «Планети Х», існування якої передбачили астрономи Майкл Браун і Костянтин Батигін, ґрунтуючись на даних про орбіти семи раніше відомих транснептунових об'єктів, серед яких Седна (відкрита тим же Брауном), об'єкти 2004 VN112, 2013 RF98F та інші.

Перші знімки 2018 VG18 року були зроблені 10 листопада на 8-метровому японському телескопі Subaru, розташованому на вершині гори Мауна-Кеа на Гаваях. Повторні спостереження 2018 VG18 були проведені на початку грудня за допомогою телескопа Магеллана в Чилі, що і дозволило заявити про відкриття.

Відстань від Сонця до різних об'єктів у Сонячній системі
Відстань від Сонця до різних об'єктів у Сонячній системі

Спостереження в телескоп Магеллана підтвердили, що відстань до 2018 VG18 становить близько 120 астрономічних одиниць, що зробило його першим об'єктом Сонячної системи, які спостерігаються за межами позначки в 100 астрономічних одиниць.

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За даними про абсолютну зоряну величину вчені визначили, що діаметр об'єкта становить близько 500 кілометрів, дозволяє класифікувати його як карликову планету. 2018 VG18 має рожевий відтінок – цей колір зазвичай сигналізує про присутність льоду на поверхні.

Вчені дали об'єкту прізвисько Farout (з англійської – "далеко"). До сих пір вчені не могли виявити жодного об'єкта, який би знаходиться від Сонця далі 100 астрономічних одиниць. Для порівняння, відстань до Плутона становить близько 34 астрономічних одиниць.

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Теги: Техно Космос Сонце
Джерело: Техно
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