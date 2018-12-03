Xiaomi випустила розумний дверний дзвінок: що він вміє

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Дверний дзвінок від Xiaomi
Дверний дзвінок від Xiaomi / Фото з відкритих джерел

Після того, як компанія Xiaomi презентувала дзвінок Mijia Smart Door Lock, на майданчику колективного фінансування з'явився ще одна цікава річ компанії – інтелектуальний дверний дзвінок Zero Intelligent Video Doorbell.

Про це пише gizchina.

Цей дверний дзвінок має кілька функцій. Так, він може на відстані трьох метрів визначати особистість людини, записувати відео активності та відправити його господареві.

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Апарат підтримує фірмову технологію розпізнавання осіб. також певних людей можна занести в базу, тож дзвінок буде визначати, хто стоїть перед дверима, і відправляти інформацію про це власнику.Zero Intelligent Video Doorbell

Дзвінок має камеру 

Новинка від Xiaomi має дитячий режим, який може бути корисний в тому випадку, якщо дитина залишається сама.

При його активації дзвінки в двері переадресовуються на екрани смартфонів батьків, щоб ті були точно впевнені, що стоїть перед дверима чоловік, який заслуговує на довіру. Також батьки через асоційований зв'язок з Xiaomi Mi Bluetooth Speaker можуть дати голосову вказівку дитині відкрити або, навпаки, ні в якому разі не відкривати двері.

Zero Intelligent Video Doorbell.

Новинка від Xiaomi має дитячий режим

У пристрої передбачена ще одна функція, яка буде використовуватися для безпеки дитини. Вона змінює дитячий голос, на голос дорослого при відповіді.

Ціна цього пристрою на китайському ринку становить 29 доларів (800 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: Техно
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