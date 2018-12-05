Xiaomi обігнала Apple на ринку наручних ґаджетів

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Успіх Xiaomi забезпечив Mi Band 3
Успіх Xiaomi забезпечив Mi Band 3 / Фото з відкритих джерел

Китайська корпорація Xiaomi обігнала компанію Apple на ринку розумних годинників і фітнес-браслетів. Такими є підсумки третього кварталу 2018 року.

Про це сказано на сайті компанії IDC.

Як бачимо у повідомленні, Xiaomi продемонструвала значний стрибок щодо продажу наручних ґаджетів (розумних годинників та фітнес-браслетів). Так, китайська компанія збула 6,9 мільйона пристроїв і зайняла 21,5% цього ринку, порівняно із 3 кварталом 2017 року. При цьому обсяг поставок виріс майже на 91%.

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Китайці зробили акцент на недорогі фітнес-браслети, що й дало змогу зміцнити позиції та наростити обсяги продажів. Також компанія продовжувала розмивати і напрямок розумних годинників. У той час два найбільших бренди розумних годинників, Apple і Fitbit, продовжували заглиблюватися у ринок охорони здоров'я

Xiaomi посіла перше місце протягом кварталу завдяки успіху Mi Band 3 і значному збільшенню продажів за межами Китаю. Зокрема. Компанії вдалося розширити свою присутність на інших ринках, таких як Індія, Європа, Близький Схід і Африка.

При цьому Apple випустила свою нову версію Apple Watch 4 у вересня. Це дало знизити вартість Watch 3, що теж допомогли збільшити частину продажів Apple протягом кварталу.

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Теги: Apple Техно Ґаджети Xiaomi Фітнес-трекер
Джерело: Техно
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