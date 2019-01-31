Xiaomi Redmi Go: скільки бюджетний смартфон буде коштувати в Україні
Новий дуже бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Go офіційно представили 29 січня. Тоді була озвучена його ціні на європейському ринку – 80 євро. Тепер стало відомо. Скільки бюджетник буде коштувати в Україні – і вартість теж більш ніж доступна.
Нова модель вже з’явилась на сайті інтернет-магазину "Алло", який є офіційним представником бренду в Україні. Смартфон вже доступний для попереднього замовлення. Його вартість становить 2 399 гривень. Тобто ціна навіть нижча ніж на європейському ринку – 80 євро (2560 гривень).
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Також на сайті вказано, що Xiaomi Redmi Go надійде у продаж 28 лютого.
Характеристики Xiaomi Redmi Go
Новинка працює на 4-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 425 у парі з гігабайом оперативки та 8 ГБ вбудованої пам’яті. Щоправда флеш-сховище можна розширити, адже у смартфоні передбачено слот для карт microSD.
Xiaomi Redmi Go надійде у продаж 28 лютого
Ємність акумулятора становить 3000 мАг.
Основна камера має лише один модуль з роздільною здатністю 8 Мп, а фронтальна 5 Мп.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi Go
- Дисплей
- Діагональ: 5 дюйма
Роздільна здатність: 1280 х 720 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 425
- Пам'ятьОперативна: 1 ГБ
Вбудована: 8/16 ГБ
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- КамераОсновна: 8 Мп
Фронтальна: 5 Мп
- Акумулятор3 000 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo (Go Edition)
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