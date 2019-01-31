Xiaomi Redmi Go: скільки бюджетний смартфон буде коштувати в Україні

Новий дуже бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Go офіційно представили 29 січня. Тоді була озвучена його ціні на європейському ринку – 80 євро. Тепер стало відомо. Скільки бюджетник буде коштувати в Україні – і вартість теж більш ніж доступна.

Нова модель вже з’явилась на сайті інтернет-магазину "Алло", який є офіційним представником бренду в Україні. Смартфон вже доступний для попереднього замовлення. Його вартість становить 2 399 гривень. Тобто ціна навіть нижча ніж на європейському ринку – 80 євро (2560 гривень).

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Також на сайті вказано, що Xiaomi Redmi Go надійде у продаж 28 лютого.

Характеристики Xiaomi Redmi Go

Новинка працює на 4-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 425 у парі з гігабайом оперативки та 8 ГБ вбудованої пам’яті. Щоправда флеш-сховище можна розширити, адже у смартфоні передбачено слот для карт microSD.

Xiaomi Redmi Go надійде у продаж 28 лютого

Ємність акумулятора становить 3000 мАг.

Основна камера має лише один модуль з роздільною здатністю 8 Мп, а фронтальна 5 Мп.