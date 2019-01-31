Xiaomi Redmi Go: скільки бюджетний смартфон буде коштувати в Україні

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Xiaomi Redmi Go в Україні: ціна
Xiaomi Redmi Go: ціна в Україні / kanobu.ru

Новий дуже бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Go офіційно представили 29 січня. Тоді була озвучена його ціні на європейському ринку – 80 євро. Тепер стало відомо. Скільки бюджетник буде коштувати в Україні – і вартість теж більш ніж доступна.

Нова модель вже з’явилась на сайті інтернет-магазину "Алло", який є офіційним представником бренду в Україні. Смартфон вже доступний для попереднього замовлення. Його вартість становить 2 399 гривень. Тобто ціна навіть нижча ніж на європейському ринку – 80 євро (2560 гривень).

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Також на сайті вказано, що Xiaomi Redmi Go надійде у продаж 28 лютого.

Характеристики Xiaomi Redmi Go

Новинка працює на 4-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 425 у парі з гігабайом оперативки та 8 ГБ вбудованої пам’яті. Щоправда флеш-сховище можна розширити, адже у смартфоні передбачено слот для карт microSD.

Xiaomi Redmi Go

Xiaomi Redmi Go надійде у продаж 28 лютого

Ємність акумулятора становить 3000 мАг.

Основна камера має лише один модуль з роздільною здатністю 8 Мп, а фронтальна 5 Мп.

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi Go

  • Дисплей
  • Діагональ: 5 дюйма
    Роздільна здатність: 1280 х 720 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 425
  • Пам'ятьОперативна: 1 ГБ
    Вбудована: 8/16 ГБ
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  • КамераОсновна: 8 Мп
    ​Фронтальна: 5 Мп
  • Акумулятор3 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo (Go Edition)
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Теги: Xiaomi Техно Смартфони
Джерело: Техно
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