Xiaomi Redmi Pro 2: довгоочікуваний смартфон компанії "засвітився" в мережі

Ще в 2016 році компанія Xiaomi представила свій смартфон Redmi Pro і незабаром він може отримати наступника. В китайській соціальній мережі Weibo опублікували тизери із згадкою ще неанонсованого смартфона Xiaomi Redmi Pro 2.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7 Pro з'явилися в мережі

У тізері йдеться, що Xiaomi Redmi Pro 2 отримає новий 8-ядерний процесор Snapdragon 675. Цей чіпсет виконаний за 11-нанометровим техпроцесом і оснащений двома потужними ядрами з тактовою частотою 2 ГГц і шістьма ядрами на 1,7 ГГц. За графіку відповідає Adreno 612, який на 30% продуктивніше графічного прискорювача в Snapdragon 670.

Snapdragon 675 підтримує екрани з частотою оновлення 120 Гц, поліпшену роботу з фото, швидку зарядку Quick Charge 4+, Wi-Fi 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0 і NFC. Що з цього з'явиться в Redmi Pro 2 – невідомо.



Тизер смартфона Xiaomi Redmi Pro 2

Не виключено, що саме цей смартфон отримає камеру з роздільною здатністю 48 Мп, яку раніше показав президент Xiaomi Лін Бін.

Крім Redmi Pro 2 незабаром очікується презентація недорого ігрового смартфона Xiaomi Mi Play.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно