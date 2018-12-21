Xiaomi Redmi Pro 2: довгоочікуваний смартфон компанії "засвітився" в мережі

1316 Читать новость на русском
Xiaomi Redmi Pro 2: характеристики
Xiaomi Redmi Pro 2: характеристики / Фото з вільних джерел

Ще в 2016 році компанія Xiaomi представила свій смартфон Redmi Pro і незабаром він може отримати наступника. В китайській соціальній мережі Weibo опублікували тизери із згадкою ще неанонсованого смартфона Xiaomi Redmi Pro 2.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7 Pro з'явилися в мережі

У тізері йдеться, що Xiaomi Redmi Pro 2 отримає новий 8-ядерний процесор Snapdragon 675. Цей чіпсет виконаний за 11-нанометровим техпроцесом і оснащений двома потужними ядрами з тактовою частотою 2 ГГц і шістьма ядрами на 1,7 ГГц. За графіку відповідає Adreno 612, який на 30% продуктивніше графічного прискорювача в Snapdragon 670.

Snapdragon 675 підтримує екрани з частотою оновлення 120 Гц, поліпшену роботу з фото, швидку зарядку Quick Charge 4+, Wi-Fi 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0 і NFC. Що з цього з'явиться в Redmi Pro 2 – невідомо.

Xiaomi Redmi Pro 2
Тизер смартфона Xiaomi Redmi Pro 2

Не виключено, що саме цей смартфон отримає камеру з роздільною здатністю 48 Мп, яку раніше показав президент Xiaomi Лін Бін.

Крім Redmi Pro 2 незабаром очікується презентація недорого ігрового смартфона Xiaomi Mi Play.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Xiaomi Техно Смартфони Китай
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найзахопливіші ігри 2018 року
19 грудня 18:00 Найзахопливіші ігри 2018 року
Михайло Года 743
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
18 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
3002
Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
18 грудня 19:06 Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
1603
Lenovo Z5 Pro GT: перший смартфон із процесором Snapdragon 855 та рекордною оперативкою
18 грудня 15:08 Lenovo Z5 Pro GT: перший смартфон із процесором Snapdragon 855 та рекордною оперативкою
1473
Huawei nova 4: компанія офіційно представила власний смартфон із "діркою" в екрані
17 грудня 13:09 Huawei nova 4: компанія офіційно представила власний смартфон із "діркою" в екрані
1329
Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
16 грудня 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
5072
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук