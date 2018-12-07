Xiaomi створила технологію, що істотно покращить якість камер

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Xiaomi створила технологію, що істотно покращить якість камер
Xiaomi створила технологію, що істотно покращить якість камер

Китайська корпорація Xiaomi створила новий підрозділ, який працює над розробкою технологій для поліпшення роботи камер смартфонів. В результаті компанія представила технологію DeepExposure.

Про це пише ixbt.com.

Ця технологія працює на базі системи штучного інтелекту і технології машинного навчання. Саме ця технологія повинна істотно підвищити якість фотографій на смартфонах від Xiaomi.

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Зокрема, нова технологія допомагатиме виявляти та усувати проблеми, що можуть виникнути через деталізацію і неправильну яскравість.

Так, завдяки новій технології, отриманий знімок розділяється на кілька зображень, в кожному з яких система штучного інтелекту коригує експозицію окремо. Потім картинки об'єднуються в підсумкове зображення.

Xiaomi створила технологію, що істотно покращить якість камер

Як працює технологія DeepExposure

Аби навчити систему правильно редагувати фото, фахівці Xiaomi звернулися до бази даних MIT-Adobe FiveK, в якій зберігаються фотографії в RAW-форматі і ті ж зображення, відредаговані експертами.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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