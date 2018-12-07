Xiaomi створила технологію, що істотно покращить якість камер
Китайська корпорація Xiaomi створила новий підрозділ, який працює над розробкою технологій для поліпшення роботи камер смартфонів. В результаті компанія представила технологію DeepExposure.
Про це пише ixbt.com.
Ця технологія працює на базі системи штучного інтелекту і технології машинного навчання. Саме ця технологія повинна істотно підвищити якість фотографій на смартфонах від Xiaomi.
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Зокрема, нова технологія допомагатиме виявляти та усувати проблеми, що можуть виникнути через деталізацію і неправильну яскравість.
Так, завдяки новій технології, отриманий знімок розділяється на кілька зображень, в кожному з яких система штучного інтелекту коригує експозицію окремо. Потім картинки об'єднуються в підсумкове зображення.
Як працює технологія DeepExposure
Аби навчити систему правильно редагувати фото, фахівці Xiaomi звернулися до бази даних MIT-Adobe FiveK, в якій зберігаються фотографії в RAW-форматі і ті ж зображення, відредаговані експертами.
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