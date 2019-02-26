Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу

Вибір ігрового ноутбука – діло скрупульозне. Такий пристрій має відповідати низці важливих факторів, при цьому коштує немало. Тож як вибрати ноутбук для ігор і не прогадати з покупкою – пояснюємо у цьому матеріалі.

Поняття ноутбук для ігор доволі обширне і не має чітко окреслених рамок. Для когось ігровий ноутбук це потужна відеокарта, а для інших же великий габаритний корпус чи ультранизьковольтовий процесор. Сучасний ринок пропонує великий вибір моделей. Та все ж ми виокремили кілька порад, які точно пригодяться у вашому виборі. Ось наша інструкція.

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Відеокарта

NVIDIA зі своєю десятою лінійкою домінує не тільки серед стаціонарних відеокарт, але й мобільних. Мінімальною для ігор вважають відеокарту GeForce GTX 1050, а максимально продуктивною - GeForce RTX 2080. GTX 1050 дасть можливість грати у більшість сучасних ігор на середніх налаштуваннях графіки та Full HD. Наприклад, у PUBG ви отримаєте 40 FPS (кадрів на секунду)

Що таке FPS? (Frames per second) Це кількість кадрів в секунду на екрані монітора.

Cтільки ж побачите в Civilization VI, але вже на високих, до 50 FPS в Battlefield 1, а GTA V ваші очі потішить стабільним значенням в 60-70 FPS. Також варто звернути увагу на те, що у GTX 1050 може бути як 2, так і 4 ГБ GDDR5 відеопам'яті. Ми рекомендуємо обрати саме чотири.

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti на третину швидша за звичайну 1050 і з нею вже можна отримати високі налаштування графіки. На високих піде Assassis Creed Origins 2017 року випуску і The Witcher 3, а на ультраналаштуваннях графіки Overwatch, GTA V та Civilization VI. Оптимальним варіантом є NVIDIA GeForce GTX 1060 з 6 ГБ відеопамяті.



З сучасними вимогами ігор до відеокарти, вам її вистачить ще на декілька років наперед 40-60 і більше кадрів при максимальних налаштуваннях у Full HD розширенні. Але і з GTX 1060 можуть бути проблеми через погану оптимізацію ігор. Звісно, можна обминати таких розробників чи знижувати налаштування, або обрати ноутбук з GTX 1070. Якщо ж ви природжений естет то вам варто звернути увагу на ноутбук з GTX 1080, щоб насолоджуватись у 4К розширенні Battlefield.

Що таке 4К? (4 кілопікселі) Це позначення роздільної здатності в цифровому кінематографі і комп'ютерній графіці, приблизно відповідне 4 000 пікселів по горизонталі.

Також варто згадати про існування відео карт NVIDIA, що мають приписку Max-Q, які будуть менш продуктивними ніж карти з тою ж назвою, але без приписки. Швидкодія таких відеокарт залежить від того, наскільки ефективно спроектовано охолодження в ноутбуці.

Процесор

Що стосується вибору процесора, то все набагато простіше, ніж з відюхами. В пару до відеокарт 1050/1050 Ti/1060 буде достатньо i5-7300HQ с чотирма ядрами без Hyper-Threading. Один з нових процесорів i7 покоління Intel Kaby Lake R, наприклад, Intel Core i7-8550U або Intel Core i7-8650U.

Якщо ж ви хочете ноутбук з відеокартою GTX 1070 чи навіть 1080, то вам потрібен вже i7-7700HQ, а для двох 1070 i7-7820HK з розблокованим множником. Глобально в Intel нічого не змінюється вже декілька років поспіль.

Оперативна пам'ять

Стандартний розмір оперативної пам’яті – 16 ГБ, саме стільки цілком достатньо для комфортної гри. Але якщо ноутбук 16 ГБ для вас зараз не по кишені – не варто засмучуватись. Зазвичай в ігрових моделях ноутбуків її можна розширити або замінити на модель з більш високою частотою і нижчим таймінгом. Хоча, більше, ніж 16 ГБ вам і не потрібно. Хіба що ви плануєте займатись на цьому ноуті ще й обробкою відео та графіки.

Звертаємо увагу на оперативку

Жорсткий диск



Сучасні ігри займають доволі багато місця і про те, щоб тримати їх на диску на 256 ГБ разом з програмами, звітними презентаціями і серіалами, нема й мови. Заводський SSD ноутбука можна замінити або доповнити іншим. Ідеальним варіантом може бути зв'язка HDD+SSD. На одному буде ОС, а на іншому ігри.



SSD, або ж твердотільний накопичувач, не містить рухомих елементів. SSD важить менше і працює тихо. Також буде низьким енергоспоживання.

HDD, або ж накопичувач на жорстких магнітних дисках, складається з рухомих деталей. Пластини намагнічені і зазвичай обертаються зі швидкістю 5400, 7200 або 10000 обертів на хвилину. Спеціальна головка записує, видаляє і зчитує інформацію з магнітних дисків. Вся ця механіка шумить. І саме за характерний клацаючий звук під час роботи перших моделей жорсткі диски назвали вінчестерами.



Проблема вибору диску настільки велика, що для неї краще присвятити окрему статтю. Бо ж ігри з часом почали займати все більше місця, а виробники ноутбуків як пропонували декілька років тому зв'язку SSD на 128-256 ГБ + 1 ТБ HDD, так і зараз пропоную її ж.

Порти і отвори

Універсальна порада в розміщенні елементів на ноутбуці це щоб вентиляційні отвори не виходили на руку, якою ви тримаєте мишу це дуже некомфортно. Також добре було б, щоб більшість портів також були подалі від керуючої руки, бо в процесі гри ви будете зачіпати всі дроти.

Порти на задній грані дають можливість розвантажити бокові, але не усім подобається далеко тягтись.

Важливим є розташування портів



Якщо плануєте підключати монітор до ноутбука, то перевірте наявність порту HDMI чи DisplayPort в залежності від того, який саме підтримує монітор. А так USB Type-C і декілька USB 3.0 вам цілком вистачить. До речі, доволі зручно, коли порти, що рідко використовуються, розміщені на задній панелі.

Дисплей

Дисплей не зміниш як оперативку чи жорсткий диск, тому закривати очі на його недоліки не варто. Дисплеї з 4К розширенням мають далеко не ідеальну кольоропередачу та контраст. Матриці зі звичайним Full HD розширенням можуть показувати кращу картинку. Чудово, коли екран підтримує частоту кадрів 120 ГЦ і/або одну з технологій G-SYNC від NVIDIA чи FreeSync від AMD.

Врахуйте, що дисплей ви вже не зміните

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Завдяки цьому зміна кадрів відбувається плавніше і приємніше для очей.

Вага і товщина

У продажі є тонкі і одночасно продуктивні ноутбуки. NVIDIA особливо займається створенням таких моделей, бо ж це і є те, чого усі прагнуть –максимальна продуктивність зі зручним та тонким дизайном. Але звісно ж такі моделі можуть мати проблеми з охолодженням через ставку виробників перш за все на розмірах.

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