Який вигляд має вічний льодовик на Марсі: вражаючі фото

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Вічний льодовик на Марсі
Вічний льодовик на Марсі / www.esa.int

Космічний апарат "Марс-Експрес" опублікувало фото, на якому видно льодовик, що займає практично все дно 80-кілометрового кратера Корольов у північній півкулі планети.

Про це повідомило Європейське інформаційне агентство на своєму сайті.

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Фотографія, яку зробив "Марс-Експрес" насправді складена з декількох знімків, отриманих камерою з високою роздільною здатністю HRSC, понад 12 метрів на піксель. Вчені поєднали п'ять окремих смуг шириною 52 кілометри, аби отримати кінцеве фото.

Учені поєднали п'ять знімків, аби отримати кінцеве фото
Учені поєднали п'ять знімків, аби отримати кінцеве фото

Кратер досить добре зберігся, і все його дно вкрите водяним льодом, який залишається там цілий рік. Його товщина у центрі кратера досягає 1,8 кілометра.

Льодовик на Марсі
Льодовик на Марсі

Лід не тане ні взимку, ні влітку через ефект "холодної пастки". Якщо на Місяці "холодними пастками" називають приполярні кратери, на дно яких ніколи не падають промені Сонця, то на Марсі механізм їх дії інший: повітря, яке потрапляє в область, обмежену валом кратера, охолоджується та опускається вниз. 

У результаті над льодовиком завжди присутня товста "ковдра" з холодного повітря, яка не дає розтектися стінкам кратера. 

Нагадаємо, що 8 грудня американське космічне агентство NASA опублікувало запис шуму вітру на Марсі. Цей шум зафіксували сейсмограф і датчики тиску космічного апарату InSight, який в кінці листопада успішно приземлився на червоній планеті.

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Теги: Техно Космос Марс NASA
Джерело: Техно
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