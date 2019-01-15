Які "фішки" приховує смартфон Xiaomi Redmi Note 7: відео

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Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 / Фото з вільних джерел

Нещодавно представлений смартфон Xiaomi Redmi Note 7 ще до анонса встиг продемонструвати свою високу стійкість до зовнішніх пошкоджень. Після краш-тестів ентузіасти вирішили ознайомитися із "начинкою" пристрою і виявили ще одну особливість бюджетного смартфона.

Про це повідомляє 4PDA.

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Щоб забратися під "капот" ґаджета, авторам відео довелося відокремити скляну задню кришку, на яку приклеєна основна антена смартфона. Внутрішня компоновка виявилася досить щільною, але на ремонтопридатності Redmi Note 7 це не позначилося. Більшість елементів можна демонтувати за допомогою звичайної викрутки, а різні шлейфи відчіпляються без зайвих зусиль. Модуль основної камери і гніздо USB Type-C прикриті спеціальними захисними кожухами.

Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 отримав захист від пилу та вологи

Варто відзначити, що камера і гніздо зарядки додатково оснащені гумовими вставками від попадання рідини. Такі ж вставки присутні і по периметру всього корпусу. І хоча про водонепроникність Redmi Note 7 виробник не заявляє, такий захист може врятувати пристрій від випадкових бризок або крапель дощу.

Xiaomi Redmi Note 7 розібрали – дивіться відео

Кути корпусу посилені додатковими ребрами жорсткості. Судячи з предрелізного відеоролика, така конструкція добре справляється зі своїм завданням, запобігаючи поломці апарату при випадковому падінні або ударі об тверду поверхню.

Нагадаємо, анонс Redmi Note 7 відбувся 10 січня. Ціна новинки з 8-ядерним процесором, 48-мегапіксельною камерою і акумулятором на 4 000 міліампер годин стартує з позначки 147 доларів.

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Теги: Техно Смартфони Китай Xiaomi
Джерело: Техно
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