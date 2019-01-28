Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)

У січні виробники представили кілька цікавих моделей смартфонів. Так, Vivo випустила ґаджет APEX 2019, що позбувся усіх кнопок та отворів. А інший китайських виробник - компанія Xiaomi, презентувала довгоочікуватий смартфон-бюджетник Redmi Note 7.

Крім того, у цьому ж місяці Vivo та Huawei презентували свої смартфони-середнячки Vivo Y89 та Y9 2019. Так, Huawei Y9 2019 працює на процесорі Kirin 710, а також одразу 4 модулі камери – подвійна основна та подвійна селфі-камера.

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Vivo Y89 отримав процесор Snapdragon 626, подвійну основну камеру та одномодульну фронтальну. З коробки пристрій працює на операційній системі Android 8.1 Oreo.

Ще один смартфон середнього рівня представила у січні LG. Цікаво, що працює смартфон Q9 на топовому процесорі 2016 року Snapdragon 821.

Отож, який на вашу думку, смартфон можна вважати найкращим пристроєм, представленим у січні 2019 року.

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