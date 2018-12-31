Загадковий смартфон Xiaomi "засвітився" в мережі

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Xiaomi Redmi
Xiaomi Redmi

В базі даних TENAA з'явилася інформація про поки не представлений офіційно смартфон Xiaomi із кодовою назвою M1901F7C. Зображення, які опублікували на сайті регулятора, свідчать про те, що новинка вийде під брендом Redmi.

Про це повідомляє Gizchina.

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Повністю технічні характеристики смартфона поки не розкриваються. Відомо, що він обладнаний 6,3-дюймовим дисплеєм. У верхній частині екрану є виріз для фронтальної камери.

Xiaomi Redmi
Xiaomi зареєструвала новий смартфон під брендом Redmi

У тильній частині корпусу розташовується подвійна камера, оптичні модулі якої встановлені по вертикалі у верхньому лівому кутку. Крім того, ззаду розміщений сканер відбитків пальців.

Xiaomi Redmi
Новий смартфон Xiaomi Redmi отримає подвійну основну камеру

Ходять чутки, що смартфон може бути обладнаний процесором Qualcomm Snapdragon 675. Цей чіп містить 8 обчислювальних ядер Kryo 460 з тактовою частотою до 2,0 ГГц, графічний прискорювач Adreno 612, движок Qualcomm AI Engine і модем Snapdragon X12 LTE.

Ймовірно, новинку представлять вже найближчим часом, проте точна дата поки не повідомляється.

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Теги: Техно Смартфони Китай Xiaomi
Джерело: Техно
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