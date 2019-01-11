Знову збрехали: головна особливість Xiaomi Redmi Note 7 виявилася обманом

Однією з ключових особливостей смартфона Xiaomi Redmi Note 7 стала 48-мегапіксельна основна камера. Проте, як виявилося, реальна фізична роздільна здатність сенсора значно менша, ніж заявляв виробник.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Що про ваш характер може сказати смартфон: цікаве дослідження

У Redmi Note 7 застосовується сенсор Samsung GM1 з розміром пікселя 0,8 мкм і фізичною роздільною здатністю всього 12 Мп, а 48 Мп виходить шляхом інтерполяції – програмного створення нових пікселів, що імітують існуючі.



Принцип роботи сенсора Samsung G1 в Redmi Note 7

І хоча підсумковий знімок і має роздільну здатність 48 Мп, по деталізації він буде поступатися фотографії, яку зроблять сенсором з реальною роздільною здатністю 48 Мп. Саме таким модулем є Sony IMX586, який буде встановлений в Pro-версії Redmi Note 7.



Принцип роботи Sony IMX586 в майбутньому Redmi Note 7 Pro

Компанія Xiaomi оголосила тільки про використання 48-мегапіксельного сенсора Sony в Redmi Note 7 Pro. Ймовірно, що смартфон також може отримати більш потужний процесор і збільшений об'єм пам'яті.

Наразі дата презентації Redmi Note 7 Pro не оголошена.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно