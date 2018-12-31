З'явились характеристики смартфона Xiaomi Mi A3
Смартфон Xiaomi Mi A2 презентували близько півроку тому. Але в мережі вже з'явились технічні характеристики його наступника – Xiaomi Mi A3.
Про це повідомляє igeekphone.
Як інформує джерело, Xiaomi Mi A3 отримає однокристальний чіп Snapdragon 675, що буде працювати у парі з 4 ГБ, 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам'яті, а також отримає 64 ГБ або 128 ГБ флеш-пам'яті.
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За автономність відповідатиме акумулятор ємністю 4000 мАг.
Фронтальна камера отримає роздільну здатність 32 Мп і вона буде розміщена у спеціальному вирізі. Сканер відбитків пальців буде вбудовано у дисплей.
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Основна камера матиме одразу три модулі, з роздільною здатністю 20 Мп, 16 Мп і 5 Мп.
Пристрій працюватиме під управлінням операційної системи Android 9.0.
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