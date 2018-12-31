З'явились характеристики смартфона Xiaomi Mi A3

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Так може виглядати Xiaomi Mi A3
Так може виглядати Xiaomi Mi A3 / igeekphone.com

Смартфон Xiaomi Mi A2 презентували близько півроку тому. Але в мережі вже з'явились технічні характеристики його наступника – Xiaomi Mi A3.

Про це повідомляє igeekphone.

Як інформує джерело, Xiaomi Mi A3 отримає однокристальний чіп Snapdragon 675, що буде працювати у парі з 4 ГБ, 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам'яті, а також отримає 64 ГБ або 128 ГБ флеш-пам'яті.

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За автономність відповідатиме акумулятор ємністю 4000 мАг.

Фронтальна камера отримає роздільну здатність 32 Мп і вона буде розміщена у спеціальному вирізі. Сканер відбитків пальців буде вбудовано у дисплей.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 отримає трендову "дірку" для селфі-камери

Основна камера матиме одразу три модулі, з роздільною здатністю 20 Мп, 16 Мп і 5 Мп.

Пристрій працюватиме під управлінням операційної системи Android 9.0.

 

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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