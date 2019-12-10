З'явилися рендери Tesla Phone: апарат яскраво виділяється серед звичних смартфонів

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Cyberphone від Tesla / Slashleaks

Портал Slashleaks опублікував перші рендери, на яких, ймовірно, зображений фірмовий смартфон компанії Tesla. Смарфон сильно вирізняється з-поміж інших ґаджетів.

Якщо це справді Tesla Phone, то його складно буде сплутати з будь-яким іншим телефоном, особливо при погляді на задню панель, стверджують у Slashleaks.

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Вигляд смартфона від Tesla

Не так давно Ілон Маск представив пікап Tesla Cybertruck, який отримав дещо незграбні рубані форми. Корпус Tesla Phone виконаний у схожій манері.

Tesla Phone
Можливий вигляд Tesla Phone від Ілона Маска

На задній панелі видно потрійну основна камера, на екрані може демонструватися рівень заряду акумуляторної батареї вашого електромобіля Tesla, а також інформація про запас ходу.

Tesla Phone
Смартфон отримає потрійну камеру та власну оболонку

Очевидно, що Tesla Phone, якщо він в результаті буде випущений, отримають власну фірмову графічну оболонку.

У будь-якому випадку представлені рендери Tesla Phone більше скидаються на плід чиєїсь фантазії, створений під  враженням від презентації пікапа Cybertruck. Якщо ж зображення смартфону виявляться справжніми – ми нарешті отримаємо унікальний ґаджет не схожий на інші смартфони.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Tesla Cybertruck Ілон Маск
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