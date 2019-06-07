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      Tesla влетіла у водовоз на Київщині, є загиблий: фото

      398 Читать новость на русском
      Аварія з Tesla на Київщині
      Аварія з Tesla на Київщині / dtp.kiev.ua

      На високій швидкості електрокар Tesla врізався у водовоз дорожників на трасі Київ – Житомир. Водій легковика загинув на місці.

      Від потужного удару Tesla викинуло на узбіччя за кілька десятків метрів від водовозу. Скільки людей перебувало у вантажівці, чи є постраждалі або жертви, наразі не відомо, передає dtp.kiev.

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      На місці події працюють слідчі, дорога часткова перекрита. Тому на трасі у районі 77 кілометру утворились корки. 


      Розтрощені автівки досі не прибрали з дороги, через що утворились корки // 24 канал

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Києва Tesla
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