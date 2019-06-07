Tesla влетіла у водовоз на Київщині, є загиблий: фото
На високій швидкості електрокар Tesla врізався у водовоз дорожників на трасі Київ – Житомир. Водій легковика загинув на місці.
Від потужного удару Tesla викинуло на узбіччя за кілька десятків метрів від водовозу. Скільки людей перебувало у вантажівці, чи є постраждалі або жертви, наразі не відомо, передає dtp.kiev.
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На місці події працюють слідчі, дорога часткова перекрита. Тому на трасі у районі 77 кілометру утворились корки.
Розтрощені автівки досі не прибрали з дороги, через що утворились корки // 24 канал
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