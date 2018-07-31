ТОП-10 порад як вибрати стиглий кавун

Обрати смачний та стиглий кавун – ще те завдання! Адже поки його не розріжеш, так і не дізнаєшся, який в нього смак. Проте ризик купити несмачний кавун можна зменшити до мінімуму – ми зібрали для вас кілька підказок, які допоможуть обрати найсмачніший кавун.

Коли можна купувати кавун? Найкращий час для купівлі кавунів — кінець літа і осінь. В Україні справжні стиглі кавуни та дині, вирощені в природних умовах, зазвичай, з'являються тільки в другій половині серпня і далі. Те, що продають у першій половині липня – швидше за все, тепличні баштанні, перенасичені нітратами і барвниками.

Читайте також: Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися

Якого розміру має бути кавун? Вибираючи кавун, не женіться за розміром. Ідеально смакують кавуни середньої величини — кілограмів 5-7. Величезні кавуни можуть мати надлишок добрив.

Якого кольору має бути кавун? Кавун має бути контрастним. Темні і світлі смуги мають бути максимально чітко позначені. Чим темніші смуги, тим ягода має більше поживних речовин.

Яким має бути хвостик? Хвостик має бути сухим, але не відірваним. Занадто сухий хвостик означає, що кавун відвезли з баштану багато тижнів тому. Але сухим хвостик міг стати і після того, як його насильно відрізали і він висох "по дорозі". Тому дивитися треба на місце його переходу в кавун.

Хвостик проростає з так званого "ґудзика". Краї цього ґудзика мають бути сухими. А от мокрий зелений хвіст — гарантія незрілого плода.

Читайте також: Секрети, як обрати смачні кавуни і дині і не отруїтися

Якою має бути кірка кавуна? Кірка повинна бути дуже твердою. Якщо кавун стиглий, кірку відколоти нігтем ви не зможете. Якщо ж кірка коричнева і волога — кавун переріс.

Який звук має бути від кавуна? Стиглий кавун має резонувати. Адже м'якоть зрілого плоду має мікропорожнечі. По кавуну треба "шльопнути": його треба покласти на долоню лівої руки, а правою рукою стукають його у бік. Він повинен віддаватися в лівій руці.

"Хлопчик" чи "дівчинка"? Кавунів ділять на "хлопчиків" і "дівчаток". "Дівчаток" вважають смачнішими — вони солодші і мають менше кісточок. У "хлопчиків" низ опуклий, а кружечок на ньому маленький. У "дівчаток" низ більш плаский, а кружечок широкий.

Читайте також: Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

Якого кольору має бути пляма на кавуні? На місці контакту кавуна з землею (утворюється, якщо кавун встиг дозріти на грядці) має бути пляма. Її колір має бути насичено-жовтим або, ще краще, темно-оранжевим, але не білим.

Чи тоне кавун? Щоб перевірити кавун на стиглість, його можна кинути у воду, якщо спливе — плід стиглий.

Чи мають бути жилки в м'якоті? М’якоть смачного кавуна має бути однорідною. Жовтуваті жилки можуть свідчити про не найкращу якість ягоди.

Обирайте стиглий кавун та смакуйте!