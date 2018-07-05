ТОП-10 найпотужніших смартфонів червня

У першій половині цього року виробники випустили багато мобільних телефонів, чимало з яких флагманські моделі. Нещодавно бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг 10 найкращих смартфонів, які пройшли тестування в червні 2018 року.

Про це повідомляє GizmoChina.

Читайте також: ТОП-5 найкращих смартфонів червня

Варто зазначити, що до списку потрапили переважно флагманські моделі компаній, які працюють на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 845.

ТОП-10 найпотужніших смартфонів очолив ігровий смартфон Xiaomi Black Shark. Під час випробування він отримав середню оцінку 287 759 балів. Варто зазначити, що ігровий телефон постачається вже із розігнаним процесором, відповідно він і має найвищий бал.

На другій сходинці рейтингу розташувався нещодавно анонсований смартфон Vivo NEX із середнім балом 284 227. Новинка має цікаву особливість – висувну фронтальну камеру, а також працює на топовому чіпсеті Snapdragon 845.

Новинка від Vivo обігнала навіть OnePlus 6, який минулого місяця посів першу сходинку в рейтингу AnTuTu. Цього разу смартфон розмістився на третій сходинці із середнім балом 282 275.

Останній флагман від Xiaomi – Mi 8 зайняв лише четверту сходинку із результатом 273 221 балів. На п’ятому місці опинився маловідомий телефон Smartisan R1 із 273 152 балами. Samsung Galaxy S9 + посунувся аж на шосту сходинку та здобув 262 561 бал. Сьому сходинку посідає ще один смартфон від Xiaomi – Mi Mix 2. Лише на восьмому місці опинився ще один флагман корпорації Samsung – Galaxy S9, який неодноразово піддавався критиці, проте показував хороші результати у випробуваннях продуктивності. Варто зазначити, що смартфон отримав 261 918 балів.

Читайте також: Смартфон Samsung Galaxy Note9 знову протестували на продуктивність: вражаючі результати

Флагман Sony Xperia XZ2, який набрав всього 251 381 балів. Такий результат дозволив йому посісти лише восьму сходинку. Проте, ймовірно, Xperia XZ2 Premium, який компанія готується презентувати невдовзі, покаже значно кращий результат.

Нарешті, на десятій сходинці розмістився ще один ігровий смартфон – Nubia Red Magic із 214 580 балами. Варто зазначити, що такий результат дуже прикрий, з огляду на специфікації смартфона. До того ж, це єдиний середній бал, який істотно відрізняється від попередніх результатів.



Результати тестування смартфонів в AnTuTu за червень 2018 року

Варто зазначити, що до списку не потрапив ще один флагман OPPO Find X. Проте його відсутність у списку зумовлена відсутністю смартфона у продажу, а не його низькими показниками.

Що таке AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності пристроїв, зазвичай використовувана для тестування смартфонів і планшетів. Бенчмарк може протестувати продуктивність вашого пристрою в реальному часі і вивести результат в "своїй" системі оцінки, протестувати швидкість і сумісність сучасного браузера, протестувати екран (на мультитач, биті пікселі та інше).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно