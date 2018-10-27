Топ-4 українські фільми, які викликали справжній ажіотаж

Після понад двадцяти років затишшя, коли кіно взагалі майже не знімалося, наш кінематограф нарешті повернув до себе довіру. Більше того, у глядачів з'явився вибір що саме подивитися.

Якщо до революції гідності за рік ми бачили в середньому три фільми. Тепер – це понад 20.

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"Кіборги"

Касові збори: 24 мільйони гривень

Стартував прокатний рік з фільму Ахтема Сеїтаблаєва "Кіборги", прем'єра якого відбулася 6 грудня. Стрічка в кінотеатрах протрималася аж до кінця весни – 21 тиждень. Це був перший абсолютний рекорд в Україні по касових зборах. Кіборги зібрали в прокаті 24 мільйони гривень.

Фільм "Кіборги": дивитися онлайн трейлер

"Викрадена принцеса"

Касові збори: 36 мільйонів гривень

Наступний рекорд не забарився – мультфільм "Викрадена принцеса" в національному прокаті зібрав 36 мільйонів гривень лише за 8 тижнів. Картину і зараз демонструють за кордоном у 50 країнах.

Мультфільм "Викрадена принцеса": дивитися онлайн трейлер

"Свінгери"

Касові збори: 22 мільйони гривень

Популярні і українські комедії. "Свінгери" на початку року зібрали в прокаті 22 мільйони гривень.

Фільм "Свінгери": дивитися онлайн трейлер

"Скажене весілля"

Касові збори: 40 мільйонів гривень

Фільм "Скажене весілля" за якихось три тижні зібрав 40 мільйонів. Прокат ще триває, і схоже фільм стане абсолютним рекордсменом по касових зборах у 2018 році.

Фільм "Скажене весілля": дивитися онлайн трейлер

Однак не всі картини зайшли з таким скаженим успіхом. Стрічки, які мають хороші рецензії від кінокритиків і номінації, і перемоги на кінофестивалях – в прокаті зібрали по 1-2 мільйони гривень.



Касові збори українських фільмів

Нині у прокаті паралельно 5-6 стрічок. Тож ідуть просто змагання за увагу глядача, через таку конкуренцію. А їх і так мало в кінотеатрах. Тож деякі українські фільми просто провалили касові збори. Голова Держкіно України Пилип Іллєнко пояснив, що фільми треба розподіляти в часі.

Глядач ще не встиг подивитися попередній реліз, а ми самі витісняємо себе з прокату, сеансів, конкуруємо між собою і займаємося "канібалізацією" доходів,

– сказав Іллєнко.

А ще справа у рекламі стрічок. Бо фінансування кіно уряд у порівнянні з минулим роком хоч і збільшив вдвічі, цього року це 1 мільярд гривень, але гроші йдуть на виробництво. А от на рекламу – мізер. В середньому 200-250 тисяч гривень на фільм. При тому, що вона лише на одному телеканалі в місяць коштує половину цієї суми.

В принципі нормальна адекватна цифра – це третина виробничого бюджету має йти на промо. На сьогодні не внесені зміни до бюджетного кодексу, і відповідно ми обмежені в цьому,

– пояснив голова Держкіно України.

Тож студії, аби прорекламувати фільм та прийшов глядач часто витрачають або свої кошти, або шукають спонсорів. Ще один трюк – залучити на головні ролі зірок, наприклад, як у тому ж "Скаженому весіллі" чи "Свінгерах". Проте не з кожним фільмом таке вдається. Для серйозних драм на головні ролі беруть професійних акторів з театру, які відомі вузькому колу людей.

Нема у нас структури, яка працює на те, аби з акторів творили образи, підсилювали і виводили на загальнонаціональний рівень,

– розповів заступник голови спілки кінематографістів Сергій Тримбач.

Тож поки українське кіно, здебільшого, неприбуткове. Відбити вартість фільму змогли одиниці. А доки немає грошей на промоцію, допомагають соцмережі, де вже глядачі рекламують стрічки. До прикладу, як це було з "Позивний Бандерас". Щоб кіно не зняли з прокату, у мережі запустили марафон: відвідай фільм і напиши відгук.