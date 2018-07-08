Топ-5 українських героїв, які зробили справжній переворот у своїй професії

Їм довелося добряче попрацювати. Вони першими запровадили європейські архітектурні традиції в імператорській Кореї, примудрялись захопити у свої руки більше діамантів, аніж є в королів, створили новий візуальний образ нью-йоркського балету, приголомшили своїми скульптурами та змінили уявлення про те, як виглядає м'яч у баскетболі.

Ісидор Хорвін – українець, що заснував найповажнішу у США фірму з виробництва шкіри

Ісидор Хорвін, а насправді Горовиць, вправно обробляв шкіру ще на околицях Києва, тож коли у 1893 році емігрував до США, без труднощів знайшов роботу. У той час у Чикаго діяло чимало боєнь, а відповідно довкола них процвітали заготівельники шкіри.

Читайте також: БРЕМ "Атлет" – рятівник танкових підрозділів

Були часи, коли у цьому місті було більше 40 таких фабрик. Віддавши одній із них 12 років, він у 1905 році нарешті відкриє власне підприємство. Головним товаром була шкіра для точіння лез до гоління, от тільки коли винайшли традиційні станкові леза, попит на них почав різко падати. Колишній киянин зосередився на виробництві шкіри для взуття та одягу. Обсяги зростали, і компанія переїхала в окремий шести-поверховий будинок.



Сім'я Хорвін

У 1938 році американські військово-морські сили оберуть його шкіру для пошиття водонепроникного взуття для Північно-африканської кампанії початку 40-х. До того ж у цей час їхніми постійними клієнтами були автовиробники. Справа в тому, що раніше замість гумових прокладок та ущільнювачів використовували шкіру. В архівах компанії досі зберігають уже пожовклий аркуш зі списком клієнтів, серед яких "Форд", "Крайслер", "Шевроле" та "Бьюік".

У сім’ї підростало двоє синів, яких киянин змалку навчав опановувати ремесло. От тільки Арнольду і Ральфу не надто кортіло вовтузитись зі шкірою. Випускників Гарвардської юридичної школи тягнуло… до американського футболу.

Читайте також: Ілля Мечников – український біолог, який довів корисну дію йогурта

Хлопці навіть грали у професійній лізі, але щоб мама Роза не довідалась про їхню кар’єру, попросили керівництво клубу називати їх під вигаданим прізвищем. Тоді репутація гравців прирівнювалась до грабіжників потягів.

Хто б міг подумати, але це таємне захоплення принесе компанії один із найуспішніших контрактів в їхній історії. У ті часи м’ячі для гри робили зі звичайної шкіри, вона було гладка, тож ловити їх було складно, а особливо в дощ. Арнольд, який на той час навіть тренував команду Гарварда, винайшов на підприємстві батька абсолютно новий тип шкіри із зернистою поверхнею.



М'яч зі шкіри Horween

У 1941 році компанія Wilson – легендарний виробник спортивного спорядження – підписала з Хорвінами контракт і з того часу усі спортсмени Американської футбольної ліги полюють за овальними м’ячами з чиказької шкіри. Те ж, до речі, і з баскетбольними м’ячами – рельєф шкіри тут практично ідентичний. Компанія Spalding (Спалдінг ), яка є головним постачальником м’ячів для NBA, теж давній клієнт родини з українським корінням.

Читайте також: Як українські конструктори Ugears зачарували світ своїми дерев'яними іграшками

Що й казати, але Хорвіни з особливою увагою кілька десятиліть спостерігали за інавгураціями Рональда Рейгана, Буша Старшого та молодшого та Біла Клінтона. Готуючи спеціальні черевики для новообраних гарантів, знаний виробник взуття Аллен Едмондс, відбирав матеріал саме у їхній фабриці.

За свою понад столітню історію, тут особливо нічого й не змінюється – той же будинок і ті ж технології. Як і раніше, за рецептами Ісадора готують дубильні настої з кори дуба та каштана й на кілька місяців замочують у них шкіру. Вручну промащують олією, полірують та висушують – повний цикл. Це дуже дороге виробництво, якщо його здешевити – погіршиться якість. А втрачати репутацію, створену вже п’ятьма поколіннями Хорвінів, ніхто не стане. У Чикаго вони залишились єдиними, тож треба тримати марку.

Як українець Афанасій Середин-Сабатін став першим європейським архітектором у Кореї

Хлопець народився в містечку Лубни Полтавській губернії, де батько володів невеликим помістям, а мати була простою жінкою з роду запорізьких козаків. Їхній шлюб виявився недовготривалим. Мачуха ж пасинка не злюбила, що змусило Афанасія вже у 14 років перебратися до Петербурга до свого дядька.

На гроші батька розраховувати не міг, тож закінчив безкоштовні морехідні класи й отримав свідоцтво штурмана дальнього плавання, а в Академії мистецтв пройшов вечірні курси малювання. От і все. З таким багажем знань 23-річний Афанасій прибуде в Корею.

Німецький барон швидко розгледів потенціал українця і прийняв його на роботу землеміром та виконробом, а згодом ще й довірив заведення будівлі для морської митниці. Дрібні проекти дозволили накопичити практичний досвід, так що 1890 року Середина-Сабатіна обирають архітектором для спорудження Російської дипломатичної місії. Вона стала справжньою революцією. По-перше, її збудував перший у Кореї іноземний архітектор.

Читайте також: Темна шкіра, світлі очі: як виглядали люди, які жили на території Європи 10 тисяч років тому (фото)

По-друге ж, будівля нагадувала італійську віллу, тож стала першим зразком європейського будівельного мистецтва в Сеулі, і наостанок – від нього спускався перший громадський парк Кореї. Раніше прогулянки в тіні розлогих дерев були привілеєм лише королівської родини.

Ця будівля стала візитною карткою Афанасія, і відтоді кількість замовлень стрімко росла, причому переважно від головного монарха – Коджона.

У 1897 році українець зводить Ворота незалежності, які стали символом подолання багатовікової залежності від Китаю. Для Європи традиція споруджувати арки до пам'ятних подій була звичною, а для корейців стала новинкою. Саме за вміння поєднувати азійський та європейський стиль Афанасія цінували найбільше. Країна тільки починала відкриватися для світу, тож в архітектурі намагалася відмовлятись від нав'язаної Китаєм культури.

Показово, що навіть для імператорського комплексу Кенунгун Середин-Сабатін побудував 4 палаци в європейсько-азійському стилі – це було остаточним сигналом, що верхівка країни приймає західні традиції.

До наших днів зберігся тільки палац Чонгванхон – "Павільйон умиротвореного споглядання", де імператор приймав послів іноземних держав, пив каву та слухав виконавців, які грали на європейських музичних інструментах.

Останнім відомим творінням Сабатіна був перший європейський готель Кореї Sontag – зведений за кошти німкені Антуанети Зонтаг. Саме тут любили зупинятися дипломати. підприємці та мандрівники.

Гаррі Вінстон — найвідоміший ювелір ХХ століття родом з України