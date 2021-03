У США пандемія увійде в історію поділена на два періоди. До січня 2021 і після. Коли відповіддю керував популізм при Трампі, і коли проти пандемії застосували хоч якусь стратегію при Байдені.

Щоб зрозуміти, що відбувається у нас, корисно подивитися на Сполучені Штати.

Пандемія Трампа і Байдена

Ось як описує поведінку Трампа у своїй колонці Фарід Закарія:

"... По-перше, було зрозуміло, що пандемія спричинить великі проблеми, і він не хотів нести відповідальність за них. Ідея була така: "Нехай за локдауни відповідають губернатори. А ми будемо відповідати за відновлення після них" (в оригіналі смачніше: "Let the governors own the lockdowns. We will own the recovery").

А ось як він протиставляє їй політику Байдена:

"...Байден прийшов на посаду з протилежним до Трампа підходом. Він взяв відповідальність за кризу" (і знову в оригіналі більш фактурно: "He owned the crisis").

Що з цього виходить – дивіться на графік.



Як змінилась ситуація з коронавірусом у США під час президентства Трампа та Байдена / Графіка з фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка

А що ж в Україні?

В Україні найбільш потужний спалах захворюваності за весь час. Захворюваність, госпіталізації, смертність побили рекорди та антирекорди. Вдвічі зросла смертність серед медиків порівняно з січнем-лютим. У 21 області показники госпіталізацій з COVID перевищують критичні, і зростають.

І не видно причин, чому це все повинно зупинитися. Але національного локдауну уряд запроваджувати не буде. Let the governors own the lockdowns. We will own the recovery.