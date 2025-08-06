Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Трамп хоче зустрітися із Зеленським і Путіним утрьох

Джерела повідомили, що Трамп розповів про свої плани 6 серпня під час розмови з європейськими лідерами. Що цікаво, представників Європи на планованій зустрічі не буде – і вони нібито згодні з цим.

Президент Трамп має намір особисто зустрітися з Путіним вже наступного тижня, а невдовзі після цього він планує провести тристоронню зустріч разом з Путіним і Зеленським,

– інформують журналісти з посиланням на джерела.