Трамп заявив, що веде "серйозні обговорення" з Путіним щодо закінчення війни в Україні
- Дональд Трамп заявив про перемовини з Владіміром Путіним щодо припинення війни Росії проти України.
- За його словами, США та Росія обговорюють великі економічні проєкти в рамках переговорів щодо України.
Президент США Дональд Трамп заявив про перемовини з російським диктатором Владіміром Путіним стосовно припинення війни Росії проти України.
Про це американський лідер заявив у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє 24 Канал. Відповідну інформацію він повідомив у понеділок, 24 лютого.
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Що заявив Трамп про переговори з Путіним
На тлі зустрічі Великої сімки (G7) після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо третіх роковин з моменту повномасштабного вторгнення Росії Дональд Трамп написав публікацію щодо цього.
За його словами, наразі Сполучені Штати та Росія обговорюють "великі економічні проєкти" в рамках переговорів щодо України. Він додав, що веде "серйозні обговорення" з Путіним стосовно закінчення війни.
Переговори тривають дуже добре,
– резюмував президент США.
Раніше Дональд Трамп підкреслив, що довіряє російському диктатору і вірить, що він прагне до миру. За його словами, це дозволить створити можливість для нових дипломатичних ініціатив у вирішенні конфлікту в Україні.
Відносини Трампа з Росією: останні новини
- Нещодавно президент США заявив, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах стосовно закінчення війни через окупацію великої частини українських територій. Він запевняв, що Росія прагне закінчення війни, яку сама ж розпочала.
- Незадовго до цього Дональд Трамп не зміг прямо відповісти, хто винен у війні між Україною та Росією. він ухилився від чіткої позиції. Під час інтерв'ю він не став прямо називати агресора, заявивши, що "багатьох можна звинувачувати" у поточній ситуації.
- Раніше американський лідер також додав, що Росію "можна було легко відмовити від нападу" на Україну. Крім того, тоді Дональд Трамп розкритикував риторику Володимира Зеленського та Джо Байдена. Він заявив, що вони "говорили неправильні речі".