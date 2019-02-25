Трамп и космос, Рашагейт и почти 6 миллинов долларов за день – главные новости США за неделю

Дайджест важнейших новостей США за неделю (18-24 февраля 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzhsky Communications.

Трамп создает Космические силы США

Читайте також: Трамп назвал The New York Times "врагом народа"

The New York Times – 19/02. Президент Трамп продвинулся со своим планом создать Космические силы США, подписав указ об учреждении нового военного отделения, который будет специализироваться на космических угрозах. Трамп издал директивный указ Министерству обороны "мобилизовать космические ресурсы для предотвращения и противодействия угроз в космосе". Именно этим и занимается сейчас Пентагон.

Планируется, что Космические силы будут под контролем Воздушных сил США. Но для их создания все же нужно одобрение Конгресса.

Берни Сандерс объявил, что идет в президенты



Берни Сандерс идет в президенты

Politico – 20/02. За первые 24 часа после того, как Сандерс объявил о своих президентских амбициях, он собрал 5,9 млн долларов от 220 000 доноров. Таким образом, Сандерс обогнал всех своих соперников, которые заявили о своем намерении баллотироваться ранее. Сандерс также побил свой личный рекорд в 2015 году, когда он за сутки собрал 1,5 миллиона долларов.

Сандерс является независимым сенатором, но на этой неделе заявил, что баллотироваться будет именно от Демократической партии. С момента его объявления демократы уже успели раскритиковать его позицию по поводу временного президента Венесуэлы. Сандерс заявил, что не признает Хуана Гуайдо легитимным.

Читайте також: Во Вьетнаме двойники Трампа и Ким Чен Ына разгуливали по городу и давали интервью: фото

Трамп определился с постпредом в ООН

Bloomberg – 23/02. Дональд Трамп номинировал Келли Крафт на должность постпреда США в ООН. Крафт, которая до назначения была послом США в Канаде, стала вторым выбором Трампа. Ранее он хотел назначить на этот важный дипломатический пост, который стал вакантным под конец 2018 года, Хизер Нойерт. Но она отказалась участвовать в дискуссиях по этому поводу после того, как Белый дом обнаружил, что несколько лет назад она наняла на работу няню-эмигрантку, которая въехала в страну законно, но не получила разрешение на работу.

Келли Крафт заменит на дипломатической должности Никки Хейли, решившая уйти в отставку. Никки работала послом в ООН два года и часто показывала свою независимость от президента в вопросах, связанных с Россией и сексуальным насилием.

Читайте також: США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны

Расследования Рашагейта – результаты узнаем на этой неделе



Расследование спецпрокурора Мюллера подходит к завершению

The Hill – 22/02. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года подходит к завершению и его доклад об результатах расследования будет готов уже на этой неделе. Мюллер должен представить свой доклад Генпрокурору Уильяму Барру, после чего генпрокурор подготовит свой доклад, который представит перед Конгрессом. При этом Барру не обязательно включать все пункты доклада спецпрокурора.

Сейчас демократы оказывают давление на генпрокурора, чтобы он разрешил публично опубликовать доклад Мюллера. Шесть демократов написали открытое письмо Барру, в котором призвали опубликовать доклад "без задержки и настолько расширенно, насколько это позволяет закон".

Трамп согласился оставить 400 солдат в Сирии

The New York Times – 22/02. Сначала Дональд Трамп планировал незамедлительно вывести из Сирии все 2 000 американских военнослужащих. Потом решил замедлить этот процесс. Потом захотел оставить войска только в соседнем Ираке.

Сейчас же Трамп все-таки согласился оставить 400 солдат в Сирии: 200 военнослужащих в международных силах на северо-восточной части страны и 200 на юго-востоке.Трамп начал переносить даты вывода войск из Сирии сразу же после того, как на него обрушилась критика от европейских союзников, республиканцев в Конгрессе, а также от его советника по национальной безопасности.

Читайте також: Международная коалиция отказалась оставаться в Сирии после ухода армии США – WP

Демократы пытаются помешать Трампу



Пелоси огласила стратегию демократов

Politico – 22/02. Демократы в Палате представителей обещают не позволить Трампу выделить финансирование на строительство стены в обход Конгресса.

Спикер Ненси Пелоси описала стратегию своей партии в пятницу спустя неделю после оглашения Трампа о введении чрезвычайного положения с целью получить миллиардов долларов на свой пограничный проект. 226 представителей палаты уже объявили о своем намерении проголосовать за отмену указа президента о чрезвычайном положении. В случае принятия постановления об отмене решения Трампа, Сенату будет необходимо поставить его на голосование в течение 18 дней. Это будет являться своеобразным тестом на лояльность этой контролируемой республиканцами структуры.

Указ президента противозаконный и противоречит нашей конституции, а также бросает вызов всей нашей демократии. Президент не только дискредитирует всю законодательную ветку власти, но и саму должность президента США,

– завила Пелоси.

Пелоси огласила стратегию демократов находясь в городе Ларедо (Техас). Она с группой демократов посетила пограничную зону с целью опровергнуть заявления президента о существовании чрезвычайной ситуации.

Читайте також: Птицы против Трампа: забавное видео, где природа противостоит президенту США