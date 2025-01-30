Однак експерти кажуть, що таке поєднання має сенс. Якими є властивості кави з лимоном – розповідає 24 Канал з посиланням на Fur Sie.

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Чим корисна кава з лимоном

Дослідження показують, що кава з лимоном може сприяти схудненню. Таке поєднання містить вітаміни B12 і B5, калій, магній, вітамін С та антиоксиданти.

Кофеїн збуджує нервову систему, підвищує артеріальний тиск та температуру тіла, що збільшує споживання енергії. Тобто пришвидшується метаболізм, організм споживає більше калорій. Водночас калій та вітамін С, які містить лимон, також прискорюють метаболізм та виробляють норадреналін, який допомагає боротися із жиром.



Додавання лимону до кави може мати багато переваг / Фото Pexels

Однак науковці звертають увагу, що лимон потрібно додавати не у гарячу, а в теплу каву, адже інакше вітамін С буде втрачено. Можна додати скибочки лимона, але краще вичавити з цитруса сік і поєднати його з улюбленим напоєм. Однак у підсумку смак спершу буде дещо незвичним. Гіркуватий присмак такого напою має переваги – він знижує апетит, що також сприяє схудненню.

Найкраще таку каву пити вранці, ще краще – перед ранковим тренуванням. Однак варто пам'ятати – що будь-які продукти, які можуть допомогти у схудненні не є панацеєю. Тобто одною тільки вживанням кави з лимоном схуднути неможливо. І зловживати таким напоєм не варто, аби не пошкодити шлунок.

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