Однако эксперты говорят, что такое сочетание имеет смысл. Каковы свойства кофе с лимоном – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fur Sie.

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Чем полезен кофе с лимоном

Исследования показывают, что кофе с лимоном может способствовать похудению. Такое сочетание содержит витамины B12 и B5, калий, магний, витамин С и антиоксиданты.

Кофеин возбуждает нервную систему, повышает артериальное давление и температуру тела, что увеличивает потребление энергии. То есть ускоряется метаболизм, организм потребляет больше калорий. В то же время калий и витамин С, которые содержит лимон, также ускоряют метаболизм и производят норадреналин, который помогает бороться с жиром.



Добавление лимона к кофе может иметь много преимуществ / Фото Pexels

Однако ученые обращают внимание, что лимон нужно добавлять не в горячий, а в теплый кофе, ведь иначе витамин С будет потерян. Можно добавить ломтики лимона, но лучше выжать из цитруса сок и совместить его с любимым напитком. Однако в итоге вкус сначала будет несколько необычным. Горьковатый привкус такого напитка имеет преимущества – он снижает аппетит, что также способствует похудению.

Лучше всего такой кофе пить утром, еще лучше – перед утренней тренировкой. Однако стоит помнить – что любые продукты, которые могут помочь в похудении не являются панацеей. То есть одним только употреблением кофе с лимоном похудеть невозможно. И злоупотреблять таким напитком не стоит, чтобы не повредить желудок.

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