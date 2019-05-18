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      Три авто зіткнулися у Дніпрі: загинули подружня пара та 11-річна дитина

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      У Дніпрі на Маршала Малиновського зіткнулися три легковики: загинули подружня пара та 11-річна дитина
      У Дніпрі на Маршала Малиновського зіткнулися три легковики: загинули подружня пара та 11-річна дитина / "Інформатор"

      У Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три автомобілі – Peugeot, Кіа та Toyota Tundra. Унаслідок ДТП загинули три людини: водій і два пасажири Peugeot, зокрема 11-річний хлопчик. Крім того, важких травм зазнав водій автомобіля Кіа. Інцидент трапився 17 травня.

      На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, лікарі швидкої допомоги та рятувальники. Зокрема, останні з пошкодженої автівки вирізали загиблих чоловіка та жінка. Щодо дитини, то її госпіталізували у важкому непритомному стані. Пізніше стало відомим, що хлопчик помер у лікарні, передає "Інформатор".

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      Водія KIA рятувальники та поліція дістали з авто притомним. Внаслідок зіткнення він зазнав травми шиї. У підсумку його госпіталізували до 6-ї лікарні. У водія Toyota – розбита губа: від госпіталізації чоловік відмовився.

      У Дніпрі зіткнулися 3 авто: загинула ціла родина, зокрема 11-річний хлопчик 

      За попередньою інформацією поліції, причиною дорожньо-транспортної пригоди стало те, що водій автомобіля Toyota Tundra перевищив швидкість та недотримався дистанції. Сам чоловік був присутнім на місце інциденту, однак так і не зміг пояснити, що сталося, тому що перебував у шоковому стані та нічого не пам'ятав.

      Також є відомим, що Toyota та KIA рухалися в одному напрямку вулицею Маршала Малиновського у бік житлового масиву Сонячний, і у певний момент вони зіткнулися. У результатів KIA вилетіла на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення з Peugeot.

      Через аварію рух вулицею Маршала Малиновського у бік житлового масив Ігрень повністю перекрили, оскільки було зайнято всі смуги руху. Відтак, автомобілям довелося об’їжджати зустрічною смугою.

      Відео з місця сметельної ДТП на Маршала Малиновського у Дніпрі 

      За фактом події слідчі внесли відомості до ЄРДР за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Водія автомобіля Toyota Tundra вже затримали. Зараз він під конвоєм перебуває у лікарні.

      Ще одна смертельна ДТП трапилася нещодавно у Києві. У столиці внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ з припаркованою вантажівкою MAN загинули двоє військових.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Діти Новини Дніпра Аварії та ДТП Жертви
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