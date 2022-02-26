Тривають важкі бої у Василькові під Києвом: сюди окупанти намагаються висадити десант
26 лютого 2022 , 01:23Читать новость на русском
У Василькові на Київщині уночі проти 26 лютого відбуваються важкі бої. Тут окупанти намагаються висадити десант з повітря.
Раніше у Василькові українські військові збили російський вертоліт і штурмовик Су-25. Крім того, знищили 2 гвинтокрили агресора.
До теми Мер Василькова повідомила про обстріли аеродрому
Росія намагається висадити десант із повітря у Василькові
У Василькові наразі тривають активні бої. Повітряні сили ЗСУ всіляко намагаються завадити намірам агресора.
Зокрема, приблизно о 0:30 26 лютого український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив його.
Щоправда, росіяни все ж не полишають планів висадити сюди десант із повітря.
Росія здійснює атаку на Київську область: коротко
- Ще 24 лютого російські війська увійшли на територію Київщині. Сталося це після того, як Путін оголосив війну проти України. Називає агресор це "військовою операцією в Україні задля допомоги фейковим республікам на Донбасі"
- Одразу під удар потрапили військові об'єкти. Найбільше постраждали Бровари – внаслідок ракетних атак загинули 6 людей, ще 12 осіб зазнали поранень.
- Крім того, у Гостомелі окупанти захопили та знищили аеродром.
- Під ранок 25 лютого почалися обстріли Києва, щоправда українській системі ПВО вдалося перехопити та знищити російський безпілотник. Однак, внаслідок удару в Деснянському районі спалахнула багатоповерхівка. За деякий час будинок почав руйнуватися.
- Вже у день російські бойові машини увійшли до української столиці. Їхня мета – захопити урядовий квартал і поставити до влади своїх маріонеток.
- Також у Києві діють диверсанти, перевдягнені у форму ЗМУ. Кількох таких бойовиків уже знешкодили.
- Зараз у столиці діє комендантська година. Дуже часто в місті лунають сирени, сповіщаючи про повітряну тривогу.
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