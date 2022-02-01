Це буде війна в Європі, – Зеленський про ймовірне вторгнення Росії

Володимир Зеленський переконаний, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України потягне за собою війну в усій Європі. За його словами, у цьому питанні треба бути справедливими.

Глава держави зазначив, що наша держава повинні найперше розраховувати на себе та готуватися. Про це він повідомив під час брифінгу з Борисом Джонсоном, який відбувся 1 лютого.

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Володимир Зеленський вказав, що "зменшення ризиків – це потужна армія, яка захищає до кінця".

Росіяни повинні нас чути та розуміти, що війна нікому не потрібна, і ми нікого зі зброєю не запрошуємо на свою землю. Суспільство, армія та держава змінилися. Окупації не буде, а буде трагедія. Це буде повномасштабна війна в Європі,

– сказав президент.

Свою чергою Борис Джонсон наголосив, що вторгнення Росії в Україну буде катастрофою для світу.

Україна готова дати відсіч Росії

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

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ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.