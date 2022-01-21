Це не лише справа Байдена: Зеленський про поставки зброї для України

Володимир Зеленський заявив, що наразі підтримка Штатів сильніша, ніж раніше. Президент України пояснив, що насправді не тільки Джо Байден має надати підтримку.

Очільник держави пояснив, яка наразі ситуація з військовою допомогою. Про це він розповів під час інтерв'ю американському виданню.

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Допомоги США не вистачить

Відповідаючи на питання щодо зброї, яку надали Україні Штати, президент пояснив – ці питання мають бути конфіденційними: "Я не з тих політичних лідерів, які обговорюють найдрібніші деталі військової підтримки, бо я вважаю, що вони мають бути конфіденційними".

Я думаю, що військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше. Чи вистачить, я скажу – ні, та мовиться не про конкретного американського президента,

– запевнив Володимир Зеленський.

Президент України пояснив, що наразі:

"ми зіштовхуємось із гібридною війною;

нас атакують: військова атака, кібератаки та енергетичні атаки".

До речі, коментуючи ймовірний напад Росії, Володимир Зеленський заявив: у випадку нового російського нападу постраждає не лише Україна, а й сусідні країни. Адже, якщо буде війна, то буде сильною й "програють всі", оскільки "сотні тисяч життів будуть втрачені".

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