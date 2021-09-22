Це вигідно ворогам, – Мендель відреагувала на обстріл авто Шефіра
Джерело:24 канал
Авто помічника президента Сергія Шефіра обстріляли у день, коли Володимир Зеленський перебував з візитом у США. Це вигідно ворогам, адже про Україну знову говоритимуть у поганому контексті.
Таку думку в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка висловила ексречниця президента Юлія Мендель. Вона вважає, що на Сергія Шефіра напали не як на "особистість", а як на "друга президента".
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Напад під час візиту Зеленського у США
Мендель пояснила, що Володимир Зеленський перебуває у США з доволі важливим візитом. Президент зустрічається з багатьма політичними діячами, представниками великого бізнесу та інвесторами, щоб налагодити співпрацю з Україною.
Як такі ситуації впливають на імідж України? Це дуже вигідно ворогам,
– запевнила ексречниця президента.
Також вона наголосила, що після такого інциденту президентові важко говорити, що Україна – цивілізована держава, яка рухається вперед.
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Мендель згадала, що за часів президентства Петра Порошенка була низка замахів, які прогриміли на весь світ.
"Це відлякує від співпраці з Україною. Це означає одне для міжнародної спільноти – Україна небезпечна", – підсумувала вона.Довідка. Володимир Зеленський вилетів до США ще 20 вересня. Основна подія там – участь в 76 сесії Генасамблеї ООН.
Шефір дотичний до багатьох рішень, – Мендель
За словами ексречниці президента, Шефір є людиною, яка займається багатьма питаннями у різних напрямках.
Він дотичний до багатьох рішень. Володимир Зеленський покладається на першого помічника, тому його посада доволі висока,
– наголосила Мендель.
Вона вважає, що інцидент є жахливим не лише в масштабах однієї особистості, але й в масштабах України. Мендель побажала одужання водію, який зробив героїчний вчинок. Він з простреленою ногою зміг виїхати із зони обстрілу.
"Реабілітації і самому Сергію Шефіру, йому повинні забезпечити охорону", – зауважила Мендель.
Дивіться інтерв'ю з Юлією Мендель у програмі "Що це було?": відео
Обстріл авто Шефіра: головне
- Обстріляли автівку першого радника Володимира Зеленського Сергія Шефіра вранці 22 вересня на Київщині.
- Сам Шефір відбувся переляком, однак його водія медики були змушені прооперувати. Наразі, на щастя, його стан стабільний.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає інцидент терористичним актом.
- Водночас Володимир Зеленський Сам впевнений, що це тиск на нього.
- Правоохоронці оприлюднили версії інциденту. Одна з них – замах з метою тиску на керівництво держави.