Це правильно, – Волкер про бажання Зеленського вести прямий діалог з Путіним

Бажання переможця президентських виборів Володимира Зеленського вести прямий діалог з лідером Росії Володимиром Путіним – це правильна справа, а не погана. Новий глава України може дати старт новим перемовинам, але для вирішення проблеми щодо окупованих території потрібно, аби Росія змінила свою агресивну позицію.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в ефірі PBS заявив, що підтримує прямий діалог Зеленського і Путіна.

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Також, поділяє позицію кандидата щодо конфлікту на Донбасі, про те, що ніхто не має справжньої відповіді, як зупинити очільника Кремля, але необхідно продовжувати переговори для досягнення перемир'я.

Я думаю те, що він сказав про конфлікт і про свій підхід, наразі є абсолютно правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього... Це важливо для України і Росії мати безпосередні обговорення, і тому, я думаю, що його бажання розмовляти з Путіним – це правильна справа, а не погана,

– наголосив Волкер.

На його думку, перемога Зеленського на президентських виборах може створити нову можливість для діалогу з Путіним.

"Будемо сподіватися, що оскільки це новий президент, це просто можливість для нового старту з діалогом, хоча дійсно зміни потребує саме позиція Росії щодо вторгнення і окупації території", – наголосив спецпредставник США.

Що каже Зеленський про Путіна? Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін є його особистим ворогом. Також він переконаний, що в окупованого Донбасу не має бути особливого статусу. Якщо ж лідер "95 Кварталу" зустрінеться з президентом РФ, то скаже йому: "Дякую, що повернули території, скільки ви готові заплатити за відновлення Донбасу?".



Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента

Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 99,92% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,23% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.



