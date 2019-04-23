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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Це правильно, – Волкер про бажання Зеленського вести прямий діалог з Путіним

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      Волкер підтримав прямий діалог Зеленського і Путіна
      Волкер підтримав прямий діалог Зеленського і Путіна / Колаж 24 каналу

      Бажання переможця президентських виборів Володимира Зеленського вести прямий діалог з лідером Росії Володимиром Путіним – це правильна справа, а не погана. Новий глава України може дати старт новим перемовинам, але для вирішення проблеми щодо окупованих території потрібно, аби Росія змінила свою агресивну позицію.

      Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в ефірі PBS заявив, що підтримує прямий діалог Зеленського і Путіна.

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      Також, поділяє позицію кандидата щодо конфлікту на Донбасі, про те, що ніхто не має справжньої відповіді, як зупинити очільника Кремля, але необхідно продовжувати переговори для досягнення перемир'я.

      Я думаю те, що він сказав про конфлікт і про свій підхід, наразі є абсолютно правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього... Це важливо для України і Росії мати безпосередні обговорення, і тому, я думаю, що його бажання розмовляти з Путіним – це правильна справа, а не погана,
      – наголосив Волкер.

      На його думку, перемога Зеленського на президентських виборах може створити нову можливість для діалогу з Путіним.

      "Будемо сподіватися, що оскільки це новий президент, це просто можливість для нового старту з діалогом, хоча дійсно зміни потребує саме позиція Росії щодо вторгнення і окупації території", – наголосив спецпредставник США.

      Що каже Зеленський про Путіна? Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін є його особистим ворогом. Також він переконаний, що в окупованого Донбасу не має бути особливого статусу. Якщо ж лідер "95 Кварталу" зустрінеться з президентом РФ, то скаже йому: "Дякую, що повернули території, скільки ви готові заплатити за відновлення Донбасу?".


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      Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 99,92% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,23% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Новини США Курт Волкер Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія
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