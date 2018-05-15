Як і коли зростуть ціни на бензин в Україні: прогноз фахівця

Санкції США проти Ірану наразі ще не виписані та не ухвалені, хоча і дуже ймовірні. І нині спостерігається спекулятивний ріст цін на нафту на тлі перших сигналів про санкційну загрозу, якими намагаються скористатися постачальники сирої нафти та, перш за все, трейдери.

Про це у коментарі сайту "24" розповів виконавчий директор, старший дослідник Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Андрій Чубик.

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Після різкого росту можна очікувати певну стабілізацію ціни, однак зважаючи на існування домовленості ОПЕК+ наразі не проглядаються можливості швидкого заповнення можливого вакууму від іранської нафти, відзначив експерт.

Поточний висхідний тренд ціни на нафту може вплинути на вартість нафтопродуктів в Україні уже в червні, оскільки більша частина оптових поставок йдуть за місячними контрактами з відповідними ціновими уточненнями. Для червня характерне деяке падіння попиту, особливо зі сторони сільгоспвиробників, тому частково ріст може бути згладжений,

– пояснив Чубик.

Загальна тенденція, за інформацією фахівця, зберігається, зокрема, через посилення безпекових загроз. Є певні сподівання, що в найближчий період розпочнуться консультації між окремими державами ЄС, США та Іраном для вирішення проблеми, перші кроки в цьому напрямку вже почали робити ФРН і Франція. Проте значною мірою все буде залежати від позиції Ірану та його готовності до компромісів, оскільки тепер особливо США будуть дуже прискіпливо оцінювати кожен їхній крок.

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану. Пізніше стало відомо, що США готують новий пакет санкцій проти Ірану. Через що ціна на пальне в Україні може зрости до 20%.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена.