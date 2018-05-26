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У Бельгії, під час погоні за біженцями, поліція застрелила дворічну дівчинку

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У Бельгії, під час погоні за біженцями, поліція застрелила дворічну дівчинку
/ Фото з відкритих джерел

У Бельгії, під час погоні за фургоном з 29 курдськими біженцями, поліція застрелили дворічну дівчинку. У гонитві брало учать 15 поліцейських екіпажів.

Про це повідомляє Politico.

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"Іракська сім'я попросила притулку в Німеччині. Вони поїхали нелегально до Великої Британії, після чого були вислані і доставлені назад в Німеччину. В кінці минулого року їхнє клопотання про надання притулку, мабуть, було відхилено, і з тих пір їх уже три рази зупиняли в нашій країні, коли вони намагалися повернутися в Англію", – заявив мер Антверпена, лідер правої партії "Новий фламандський альянс" Барт де Вевер.

Мер міста заявив, що у цій ситуації є і відповідальність батьків дитини

Говорити про цих людей лише як про жертв не здається мені правильним,
– додав він.

Також бельгійський міністр внутрішніх справ Ян Ямбон теж вважає, що батьки дитини несуть частину "відповідальності у цьому питанні", попри хвилю різкої критики ряду політиків на адресу де Вевера через його заяву.

 

Теги: Поліція Зброя Діти Бельгія
Джерело: 24 Канал
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