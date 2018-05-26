В Бельгии, во время погони за беженцами, полиция застрелила двухлетнюю девочку

В Бельгии, во время погони за фургоном с 29 курдскими беженцами, полиция застрелила двухлетнюю девочку. В погоне принимало участие 15 полицейских экипажей.

Об этом сообщает Politico.

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"Иракская семья попросила убежища в Германии. Они уехали нелегально в Великобританию, после чего были высланы и доставлены обратно в Германию. В конце прошлого года их ходатайство о предоставлении убежища, видимо, было отклонено, и с тех пор их уже три раза останавливали в нашей стране, когда они пытались вернуться в Англию", – заявил мэр Антверпена, лидер правой партии "Новый фламандский альянс" Барт де Вевер.

Мэр города заявил, что в этой ситуации есть и ответственность родителей ребенка

Говорить об этих людях только как о жертвах не кажется мне правильным,

– добавил он.

Также бельгийский министр внутренних дел Ян Ямбон тоже считает, что родители ребенка несут часть "ответственности в этом вопросе", несмотря на волну резкой критики ряда политиков в адрес де Вевера за его заявление.