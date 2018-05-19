У Черкасах на стадіоні сталася масова бійка між вболівальниками та поліцією: відео
У суботу, 19 травня, в Черкасах на Центральному стадіоні сталася масова бійка між вболівальниками та поліцією. У бійці взяли участь близько 200 людей.
Про це повідомляє місцеве видання provce.ck.
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"Сьогоднішній матч заключного туру Першої ліги між командами "Черкаський Дніпро" і "Суми" було зупинено на п'ятдесят четвертій хвилині через масове порушення громадського порядку. Тому проведення матчу було перервано", – повідомляє прес-служба патрульної поліції Черкаської області.
Зазначається, що затримано до 30 осіб.
У Черкасах на стадіоні сталася масова бійка між вболівальниками та поліцією
У бійці взяли участь близько 200 людей
Дивіться відео масової бійки на стадіоні у Черкасах