У Черкасах на стадіоні сталася масова бійка між вболівальниками та поліцією: відео

У суботу, 19 травня, в Черкасах на Центральному стадіоні сталася масова бійка між вболівальниками та поліцією. У бійці взяли участь близько 200 людей.

Про це повідомляє місцеве видання provce.ck.

Читайте також: У Черкасах на групу школярів впало дерево: є постраждалі

"Сьогоднішній матч заключного туру Першої ліги між командами "Черкаський Дніпро" і "Суми" було зупинено на п'ятдесят четвертій хвилині через масове порушення громадського порядку. Тому проведення матчу було перервано", – повідомляє прес-служба патрульної поліції Черкаської області.

Зазначається, що затримано до 30 осіб.



У Черкасах на стадіоні сталася масова бійка між вболівальниками та поліцією



У бійці взяли участь близько 200 людей

Дивіться відео масової бійки на стадіоні у Черкасах