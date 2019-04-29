У Чорному морі пройдуть спільні навчання України та США

В українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2019" візьмуть участь 30 кораблів та інша техніка. Спільні навчання пройдуть на початку липня 2019 року у Чорному морі.

У Державній прикордонній службі України зазначили, що протягом минулого тижня команда координаторів-учасників з обох країн проводила остаточне узгодження дій та сценаріїв майбутніх навчань.

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Зазначається,що всього у навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 авіаційних апаратів і понад 900 осіб особового складу, з яких 10 катерів Морської охорони, вертольоти і 2 літаки прикордонної авіації та близько 200 осіб персоналу Держприкордонслужби.

В рамках навчань група кораблів виконуватиме різноманітні завдання у змодельованому такзваному кризовому районі, а також проведе випробування усього наявного озброєння. Навчання охоплюватимуть такі напрямки. як: протидиверсійна оборона корабля на переході морем, передача вантажів, пошук і порятунок людей за бортом, проведення оглядових операцій.



Обговорення спільних навчань // Держприкордонслужба



Узгодження та обговорення сценаріїв // Держприкордонслужба

Спільні маневри проходитимуть в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях і в північно-західній частині Чорного моря.

Також буде проведено штурмові тренінги бійців відділів спеціальних дій на воді. Вони включатимуть в себе десантування з гелікоптера у воду без парашута, висадку з гелікоптера на судно та острів за допомогою спеціального спускового обладнання.

Такі вправи вже відпрацьовувалися в минулі роки, але тепер це буде не просто висадка, а й подальше проведення штурмової операції.

Фото минулорічних навчань: