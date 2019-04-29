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      У Чорному морі пройдуть спільні навчання України та США

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      Чорне море стане ареною для відточення маневрів
      Чорне море стане ареною для відточення маневрів / Держприкордонслужба

      В українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2019" візьмуть участь 30 кораблів та інша техніка. Спільні навчання пройдуть на початку липня 2019 року у Чорному морі.

      У Державній прикордонній службі України зазначили, що протягом минулого тижня команда координаторів-учасників з обох країн проводила остаточне узгодження дій та сценаріїв майбутніх навчань.

      Читайте також: Посилення позицій НАТО: кораблі яких країн прибули у Чорне море

      Зазначається,що всього у навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 авіаційних апаратів і понад 900 осіб особового складу, з яких 10 катерів Морської охорони, вертольоти і 2 літаки прикордонної авіації та близько 200 осіб персоналу Держприкордонслужби.

      В рамках навчань група кораблів виконуватиме різноманітні завдання у змодельованому такзваному кризовому районі, а також проведе випробування усього наявного озброєння. Навчання охоплюватимуть такі напрямки. як: протидиверсійна оборона корабля на переході морем, передача вантажів, пошук і порятунок людей за бортом, проведення оглядових операцій.


      Обговорення спільних навчань // Держприкордонслужба


      Узгодження та обговорення сценаріїв // Держприкордонслужба

      Спільні маневри проходитимуть в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях і в північно-західній частині Чорного моря.

      Також буде проведено штурмові тренінги бійців відділів спеціальних дій на воді. Вони включатимуть в себе десантування з гелікоптера у воду без парашута, висадку з гелікоптера на судно та острів за допомогою спеціального спускового обладнання.

      Такі вправи вже відпрацьовувалися в минулі роки, але тепер це буде не просто висадка, а й подальше проведення штурмової операції.

      Фото минулорічних навчань:

       

       

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      Теги: Новини США Чорне море Водний транспорт авіація Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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