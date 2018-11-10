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      У Греції обвалився міст: фото і відео руйнувань

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      У Греції обвалився міст
      У Греції обвалився міст / Kathimerini.gr

      У п’ятницю, 9 листопада, на північному сході Греції у місті Кавада частково обвалився автомобільний міст.

      Про це повідомляє ERT.

      Зазначимо, що у момент обвалу мостом саме проїжджав восьмиколісний автокран вагою 50 тонн і легкове авто. Внаслідок інциденту водії не постраждали, проте їхні машини зазнали пошкоджень.

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      Kathimerini уточнює, що обвалилися кілька плит мосту загальною довжиною близько 15 метрів.

      Технічні служби муніципалітету наголосили, що ця ділянка мосту не розрахована на вагу крана, що проїжджав ним.

      Греція обвалився міст
      Фото обваленого грецького мосту

      Греція обвал міст
      Після обвалу міст майже розірвався на дві частини

       

      Теги: Транспорт Надзвичайні ситуації Греція
      Джерело: 24 Канал
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