У Києві у школі першокласниця пережила клінічну смерть

Жахливий інцидент стався у школі № 69 в Києві. Учениця першого класу пережила клінічну смерть.

Про це повідомляють на сайті Департаменту освіти і науки Київської міської держадміністрації.

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"За інформацію Солом'янського районного управління освіти учениця 1 класу під час перерви у їдальні втратила свідомість, коли намагалась купити собі буфетну продукцію. А саме: дитина підійшла до прилавку і в момент коли оплачувала покупку, відступила, сказала "Ой!" і втратила свідомість", – повідомляють у Департаменті.

У цей час у їдальні були учні, вчителі та працівники їдальні. Вони одразу викликали швидку допомогу.

Через дві хвилини швидка зафіксувала клінічну смерть та викликала реанімаційну бригаду. За 5 хвилин було проведено реанімаційні заходи та відновлено дихання дитини. Наразі дитина перебуває з батьками у реанімації,

– повідомляють освітяни.

Причини нещасного випадку встановлюються. Департаментом освіти і науки, молоді та спорту призначено спеціальне розслідування.