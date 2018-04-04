У Києві у школі першокласниця пережила клінічну смерть
Жахливий інцидент стався у школі № 69 в Києві. Учениця першого класу пережила клінічну смерть.
Про це повідомляють на сайті Департаменту освіти і науки Київської міської держадміністрації.
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"За інформацію Солом'янського районного управління освіти учениця 1 класу під час перерви у їдальні втратила свідомість, коли намагалась купити собі буфетну продукцію. А саме: дитина підійшла до прилавку і в момент коли оплачувала покупку, відступила, сказала "Ой!" і втратила свідомість", – повідомляють у Департаменті.
У цей час у їдальні були учні, вчителі та працівники їдальні. Вони одразу викликали швидку допомогу.
Через дві хвилини швидка зафіксувала клінічну смерть та викликала реанімаційну бригаду. За 5 хвилин було проведено реанімаційні заходи та відновлено дихання дитини. Наразі дитина перебуває з батьками у реанімації,
– повідомляють освітяни.
Причини нещасного випадку встановлюються. Департаментом освіти і науки, молоді та спорту призначено спеціальне розслідування.