У Конгресі США підготували нові санкції для Росії за незаконне утримання українських моряків

Депутати Конгресу США внесли на розгляд Палати представників проект закону, який передбачає санкції проти Російської Федерації за незаконне утримання екіпажів та кораблів Військово-Морських сил України.

На офіційній сторінці Посольства України в США у Facebook зазначається, що санкції повинні будуть залишатися в силі, поки Росія не звільнить моряків та кораблі.

Читайте також: Кабмін ввів нові санкції проти Росії: деталі

Законопроект передбачає введення американських санкцій проти 24 високопосадовців російських спецслужб і наближених до них осіб за незаконне затримання 24 українських моряків і 3 суден українських ВМС у Керченській протоці в листопаді минулого року.

У спільній заяві з приводу подання законопроекту американські законодавці відзначили, що "міжнародна спільнота не повинна стояти осторонь, тоді як Росія посилює свою агресію в Європі та світі".

Цей законопроект – потужне послання українським морякам та їхнім родинам про те, що США не забувають про їх героїчну боротьбу за захист демократичного шляху і суверенітету своєї країни. Закликаємо своїх колег підтримати цей двопартійний законопроект, а Росію негайно звільнити українських моряків,

– наголосили конгресмени.

Співавторами законопроекту є конгресмени-демократи Марсі Каптур та Майкл Квіглі, а також республіканці Енді Харріс і Брайан Фітцпатрік.

Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент.



17 липня російський суд продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.



Полонені українські моряки / інфографіка 24 каналу