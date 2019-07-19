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      У Конгресі США підготували нові санкції для Росії за незаконне утримання українських моряків

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      США приготували нові санкції проти Росії
      США приготували нові санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Депутати Конгресу США внесли на розгляд Палати представників проект закону, який передбачає санкції проти Російської Федерації за незаконне утримання екіпажів та кораблів Військово-Морських сил України.

      На офіційній сторінці Посольства України в США у Facebook зазначається, що санкції повинні будуть залишатися в силі, поки Росія не звільнить моряків та кораблі.

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      Законопроект передбачає введення американських санкцій проти 24 високопосадовців російських спецслужб і наближених до них осіб за незаконне затримання 24 українських моряків і 3 суден українських ВМС у Керченській протоці в листопаді минулого року. 

      У спільній заяві з приводу подання законопроекту американські законодавці відзначили, що "міжнародна спільнота не повинна стояти осторонь, тоді як Росія посилює свою агресію в Європі та світі".

      Цей законопроект – потужне послання українським морякам та їхнім родинам про те, що США не забувають про їх героїчну боротьбу за захист демократичного шляху і суверенітету своєї країни. Закликаємо своїх колег підтримати цей двопартійний законопроект, а Росію негайно звільнити українських моряків,
      – наголосили конгресмени.

      Співавторами законопроекту є конгресмени-демократи Марсі Каптур та Майкл Квіглі, а також республіканці Енді Харріс і Брайан Фітцпатрік.

      Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент.

      17 липня російський суд продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.


      Полонені українські моряки / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      18 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Санкції Новини Росії Українці в полоні РФ
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