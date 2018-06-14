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У Львові дитина випала з маршрутки під час руху: відео з місця події

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У вівторок, 12 червня, у Львові водій автобуса рушив з зупинки з відчиненими дверима в той час, як жінка з дитиною почала заходити в автобус через другі двері.

Відеозапис даної автопригоди надали з реєстратора автівки, що їхала слідом за маршруткою.

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На ньому видно, як жінка з дитиною добігає і підсаджує хлопчика років шести в автобус. І сама вже робить крок на східці, але водій рушає з зупинки. Проїхавши кілька метрів налякана дитина не втримавшись на ногах вилітає з маршрутки на асфальт.

Львів'янка Оксана, яка стала очевидицею цього і виклала у соцмережах відео. Каже, змушена була зупинитись, бо водій став просто посеред дороги.

Я побачила, що водій не заїхав на зупинку і став в правій смузі. Пасажири з маршрутки почали голосно на мене кричати, що вони не встигають, і щоб я відпускала водія маршрутки. Маю надію, що то так не залишиться, повинні бути виконані якісь умови перевезення, принаймні закриватись двері,
– зазначила Оксана.

Оксана і подзвонила в поліцію, а от жінка з дитиною не дочекалася працівників поліції, тому заяви від неї немає. Водія ж, розповідають патрульні, знайшли на кінцевій зупинці. Той відбувся лише попередженням.

Встановили дані водія і склали на нього постанову за початок руху маршрутного транспорту, не закривши двері. У зв'язку з правилами дорожнього руху, це тільки попередження,
– прокоментував командир роти патрульної поліції Львова Олександр Куксін.

Наступного дня цей же автобус під'їжджає до тієї ж зупинки на Науковій, і знову ж таки керманич рушає з відкритими дверима. Водій каже, що хлопчина випав з автобуса на ходу в його напарника. А сам не зачинив дверей геть випадково, мовляв, кнопка залипає і техніка стара.

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Обслуговує цей маршрут міське комунальне підприємство, але через брак власних автобусів орендують решту в приватних перевізників. Водія наразі відсторонили від роботи.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Діти Новини Львова
Джерело: 24 канал
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