У Нігерії люди самотужки весь день гасили масштабну пожежу в торговому центрі: моторошні відео

У колишній столиці Нігерії спалахнула текстильна фабрика на п'ятому поверсі комерційної будівлі. Сталося все в першій половині дня, але через те, що пожежники приїхали пізно, стихія розійшлася не на жарт і перекинулась на прилеглі споруди.

Відрами і мисками з водою жителі нігерійського Лагосу самотужки намагалися загасити масштабну пожежу. Пожежників не було кілька годин, тож до обіду пожежа розійшлася не на жарт. Люди навіть почали записувати рятувальникам звернення в соцмережах.

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Пожежники прибули вже після обіду. Згодом виявилось, що вогнеборців затримала інша пожежа – зранку у передмісті Лагосу зайнялась і фабрика шин.

Але гасити торговий центр виявилось складно через те, що джерело вогню блокували бокові торгові споруди.

Man splashes buckets of water on massive fire at the popular Balogun Market of Lagos, Nigeria



pic.twitter.com/rFe1Uy5UUH — Breaking911 (@Breaking911) 5 листопада 2019 р.

Happening right now on Lagos island (Balogun market) pic.twitter.com/BMzJ99uUtD — YOUR ANCESTORS 3.0 (@adeFAYE_) 5 листопада 2019 р.

Люди з вікон пакетами викидали товар, аби урятувати хоч частину. Пожежу загасили вже наприкінці дня. Інформації про постраждалих немає. Щодо причин займання – влада поки мовчить.

Зазначимо, що цей торговий центр – один з найпопулярніших у місті, щодня його відвідують десятки тисяч людей.