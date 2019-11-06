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      У Нігерії люди самотужки весь день гасили масштабну пожежу в торговому центрі: моторошні відео

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      У колишній столиці Нігерії спалахнула текстильна фабрика на п'ятому поверсі комерційної будівлі. Сталося все в першій половині дня, але через те, що пожежники приїхали пізно, стихія розійшлася не на жарт і перекинулась на прилеглі споруди.

      Відрами і мисками з водою жителі нігерійського Лагосу самотужки намагалися загасити масштабну пожежу. Пожежників не було кілька годин, тож до обіду пожежа розійшлася не на жарт. Люди навіть почали записувати рятувальникам звернення в соцмережах.

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      Пожежники прибули вже після обіду. Згодом виявилось, що вогнеборців затримала інша пожежа – зранку у передмісті Лагосу зайнялась і фабрика шин.

      Але гасити торговий центр виявилось складно через те, що джерело вогню блокували бокові торгові споруди.

      Люди з вікон пакетами викидали товар, аби урятувати хоч частину. Пожежу загасили вже наприкінці дня. Інформації про постраждалих немає. Щодо причин займання – влада поки мовчить.

      Зазначимо, що цей торговий центр – один з найпопулярніших у місті, щодня його відвідують десятки тисяч людей.

       

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Пожежа Нігерія Надзвичайні ситуації
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