У Нігерії люди самотужки весь день гасили масштабну пожежу в торговому центрі: моторошні відео
У колишній столиці Нігерії спалахнула текстильна фабрика на п'ятому поверсі комерційної будівлі. Сталося все в першій половині дня, але через те, що пожежники приїхали пізно, стихія розійшлася не на жарт і перекинулась на прилеглі споруди.
Відрами і мисками з водою жителі нігерійського Лагосу самотужки намагалися загасити масштабну пожежу. Пожежників не було кілька годин, тож до обіду пожежа розійшлася не на жарт. Люди навіть почали записувати рятувальникам звернення в соцмережах.
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Пожежники прибули вже після обіду. Згодом виявилось, що вогнеборців затримала інша пожежа – зранку у передмісті Лагосу зайнялась і фабрика шин.
Але гасити торговий центр виявилось складно через те, що джерело вогню блокували бокові торгові споруди.
Люди з вікон пакетами викидали товар, аби урятувати хоч частину. Пожежу загасили вже наприкінці дня. Інформації про постраждалих немає. Щодо причин займання – влада поки мовчить.
Зазначимо, що цей торговий центр – один з найпопулярніших у місті, щодня його відвідують десятки тисяч людей.