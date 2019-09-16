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      У Росії відреагували на слова Зеленського про очікування від зустрічі в нормандському форматі

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      Кремль готується до саміту "нормандської четвірки" без обумовлення його строків
      Кремль готується до саміту "нормандської четвірки" без обумовлення його строків / Getty Images

      Заяви керівництва України щодо саміту в нормандському форматі та механізму врегулювання ситуації на Донбасі вкотре наголошують: зустріч "нормандської четвірки" треба ретельно підготувати.

      Про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Що Зеленський запропонує окупованій частині Донбасу: пояснення Пристайка

      За його словами, у Москві знають про позицію Києва щодо врегулювання ситуації на Донбасі. І останні заяви Зеленського лише нагадують про вже відому.

      Подібні заяви наголошують на необхідності ретельної підготовки саміту, щоб він був результативним,
      – сказав Пєсков

      Конкретних термінів, зазначає прессекретар Путіна, проведення саміту немає. Та тривають "контакти для прояснення продуктивності саміту".

      Песков
      Пєсков каже, що про терміни саміту "нормандської четвірки" поки не мовиться / Фото Цензор.НЕТ

      На запитання, чи є у Кремля "червоні лінії", які могли б перешкодити саміту, Пєсков відповів, що у всіх підписантів мінських домовленостей такі лінії є і випливають вони саме із цих домовленостей.

      До теми про "червоні лінії": Данилюк розповів про "червону лінію" України під час переговорів

      Про які слова Зеленського мовиться? Український президент сказав, що від зустрічі у нормандському форматі прагне досягти домовленостей щодо обміну "всіх на всіх", чітких термінів розведення військ вздовж усієї лінії розмежування та виведення всіх військ із тимчасово окупованій території.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Нормандський формат Володимир Зеленський
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