У Росії відреагували на слова Зеленського про очікування від зустрічі в нормандському форматі

Заяви керівництва України щодо саміту в нормандському форматі та механізму врегулювання ситуації на Донбасі вкотре наголошують: зустріч "нормандської четвірки" треба ретельно підготувати.

Про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс-Україна.

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За його словами, у Москві знають про позицію Києва щодо врегулювання ситуації на Донбасі. І останні заяви Зеленського лише нагадують про вже відому.

Подібні заяви наголошують на необхідності ретельної підготовки саміту, щоб він був результативним,

– сказав Пєсков

Конкретних термінів, зазначає прессекретар Путіна, проведення саміту немає. Та тривають "контакти для прояснення продуктивності саміту".



Пєсков каже, що про терміни саміту "нормандської четвірки" поки не мовиться / Фото Цензор.НЕТ

На запитання, чи є у Кремля "червоні лінії", які могли б перешкодити саміту, Пєсков відповів, що у всіх підписантів мінських домовленостей такі лінії є і випливають вони саме із цих домовленостей.

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Про які слова Зеленського мовиться? Український президент сказав, що від зустрічі у нормандському форматі прагне досягти домовленостей щодо обміну "всіх на всіх", чітких термінів розведення військ вздовж усієї лінії розмежування та виведення всіх військ із тимчасово окупованій території.