У Словаччині пройшов багатотисячний мітинг через вбивство журналіста

Вбивство словацького журналіста і його подруги сколихнуло всю Європу. І вивело більше 100 тисяч демонстрантів на вулиці міст.

Останні протеси такого масштабу у Словаччині були ще 28 років тому. Тоді, коли в ході Оксамитової революції у країні повалили комуністичний лад. Нині 120 тисяч словаків вийшли на вулиці найбільших міст через вбивство журналіста Яна Куцяка.

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Я думаю так, як і більшість Словаччини. Це жахлива трагедія. Тому ми повинні якось реагувати. Ми повинні відповісти,

– розповіла мешканка Братислави Хелена Курукова.

Найбільший протест відбувся у столиці Словаччини – Братиславі. Він зібрав 60 тисяч громадян. З плакатами "Країна має стати державою без мафії" демонстранти прийшли під будівлі парламенту і уряду. Хочуть, щоб прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо пішов у відставку. А також прагнуть, щоб до розслідування були залучені міжнародні експерти.

Ян Куцяк став першим убитим журналістом в Словаччині за всю історію існування держави. Ймовірним мотивом вбивства стала його професійна діяльність. Адже Куцяк працював над розслідуванням можливої причетності італійської мафії до махінацій із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Замовників і виконавців злочину поки не встановили.