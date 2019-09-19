Убивство чиновника на Запоріжжі: з’явилися нові подробиці
Заступника голови ОТГ Дмитра Кирилова розстріляли 18 вересня вранці поблизу селищної ради у Якимівці. Автомобіль, яким пересувався вбивця, знайшли спаленим. Він був у розшуку і належала жителю Дніпропетровщини.
У частково знищеному вогнем автомобілі знайшли пістолет Макарова, який, ймовірно, є знаряддям вбивства. На місці злочину вилучено більше 10 стріляних гільз. Про це повідомляє UNN.
Читайте також: На Запоріжжі застрелили заступника голови ОТГ
Автомобіль Daewoo Lanos, на якому зловмисник дістався місця скоєння вбивства, з початку 2018-го року був в угоні.
Авто належало жителю міста Кам’янського, Дніпропетровської області.
Після вбивства зловмисник покинув автомобіль біля гаражів, неподалік місця скоєння злочину, та підпалив його.
Нападник спалив автівку, на якій приїхав на вбивство / фото: Актуально
Що відомо про Дмитра Кирилова?
42-річний чоловік займався гуманітарними питаннями в Якимівській ОТГ. Дмитро Кирилов був заступником голови з питань діяльності виконавчих органів, а також головою опікунської ради.
У поліції розглядають версії злочину, що пов’язані з особистим життям, комерційною та політичною діяльністю вбитого.