Убивство чиновника на Запоріжжі: з’явилися нові подробиці

Заступника голови ОТГ Дмитра Кирилова розстріляли 18 вересня вранці поблизу селищної ради у Якимівці. Автомобіль, яким пересувався вбивця, знайшли спаленим. Він був у розшуку і належала жителю Дніпропетровщини.

У частково знищеному вогнем автомобілі знайшли пістолет Макарова, який, ймовірно, є знаряддям вбивства. На місці злочину вилучено більше 10 стріляних гільз. Про це повідомляє UNN.

Читайте також: На Запоріжжі застрелили заступника голови ОТГ

Автомобіль Daewoo Lanos, на якому зловмисник дістався місця скоєння вбивства, з початку 2018-го року був в угоні.

Авто належало жителю міста Кам’янського, Дніпропетровської області.

Після вбивства зловмисник покинув автомобіль біля гаражів, неподалік місця скоєння злочину, та підпалив його.



Нападник спалив автівку, на якій приїхав на вбивство / фото: Актуально

Що відомо про Дмитра Кирилова?

42-річний чоловік займався гуманітарними питаннями в Якимівській ОТГ. Дмитро Кирилов був заступником голови з питань діяльності виконавчих органів, а також головою опікунської ради.

У поліції розглядають версії злочину, що пов’язані з особистим життям, комерційною та політичною діяльністю вбитого.