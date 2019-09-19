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      Убивство чиновника на Запоріжжі: з’явилися нові подробиці

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      У Якимівці застрелили місцевого чиновника
      У Якимівці застрелили місцевого чиновника / 0619.com

      Заступника голови ОТГ Дмитра Кирилова розстріляли 18 вересня вранці поблизу селищної ради у Якимівці. Автомобіль, яким пересувався вбивця, знайшли спаленим. Він був у розшуку і належала жителю Дніпропетровщини.

      У частково знищеному вогнем автомобілі знайшли пістолет Макарова, який, ймовірно, є знаряддям вбивства. На місці злочину вилучено більше 10 стріляних гільз. Про це повідомляє UNN.

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      Автомобіль Daewoo Lanos, на якому зловмисник дістався місця скоєння вбивства, з початку 2018-го року був в угоні.

      Авто належало жителю міста Кам’янського, Дніпропетровської області.

      Після вбивства зловмисник покинув автомобіль біля гаражів, неподалік місця скоєння злочину, та підпалив його.

      Авто злочинця знайшли підпаленим
      Нападник спалив автівку, на якій приїхав на вбивство / фото: Актуально

      Що відомо про Дмитра Кирилова?
      42-річний чоловік займався гуманітарними питаннями в Якимівській ОТГ. Дмитро Кирилов був заступником голови з питань діяльності виконавчих органів, а також головою опікунської ради. 

      У поліції розглядають версії злочину, що пов’язані з особистим життям, комерційною та політичною діяльністю вбитого.

       

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Вбивство Новини Запоріжжя
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