Дім "підстрибував" від вибухових хвиль: які наслідки нічного обстрілу Харкова

Росія 22 березня випустила по Україні близько 150 ракет і дронів. Під ворожою атакою перебував і Харків, куди окупанти направила 15 ракет. У місті великі руйнування, пошкоджені 5 об'єктів інфраструктури.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що рятувальні роботи у Харкові тривають. Декілька пожеж досі не вдалося ліквідувати, а до їхнього гасіння навіть залучили пожежний поїзд.

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Деталі ранкового обстрілу

Для усіх харків'ян ранок 22 березня був надзвичайно складним. Обласний центр зазнав серйозних руйнувань, пошкоджені об'єкти, які живили місто. По всьому Харкову немає світла, від цього залежить рух транспорту, водопостачання і тепло. Мобільні оператори працюють з перебоями.

Щодо води, то її подаватимуть на кілька годин. Вже є опублікований графік. Люди відвикли жити в таких умовах, тому малоймовірно, що хтось мав запаси. Містян закликають приходити у пункти незламності. Там можна зарядити телефони, отримати іншу допомогу.

Якщо говорити про мій район, то критичний об'єкт розташований у сусідньому районі, але вибухи було дуже чутно. Дім буквально "підстрибував" від вибухових хвиль. Але, на щастя, обійшлося без жертв. Відомо про одного пораненого – це працівник енергосфери,

– розповіла Анна Черненко.

Ворог бив прицільно по інфраструктурі

Харків'яни чули 15 вибухів, а ракети прицільно летіли в 5 об'єктів критичної інфраструктури. Складності додало й те, що противник використав зброю різного типу. Це дуже заважало працювати ППО й призвело до серйозних руйнувань.

Рятувальники продовжують працювати, на цих об'єктах досі гасять пожежі, навіть залучено пожежний потяг для ліквідації загорянь. Тільки після цього енергетики зможуть остаточно сказати, наскільки пошкоджені об'єкти та коли варто очікувати на відновлення світла,

– зауважила кореспондентка.

Зараз на вулицях Харкова гудять генератори. Їх вмикають магазини, аптеки, підприємства. Тому навіть за цими звуками люди знатимуть, що саме у місті працює.

Яка ситуація з транспортом

Метрополітен зупинив роботу через відсутність електрики. Наземний електротранспорт також не працює, але його маршрути намагаються дублювати додатковими автобусами.

Місцева влада розробила спеціальну карту на випадок блекауту. Там можна знайти всю інформацію про рух транспорту, відключення світла, оперативні новини. Населенню радять нею скористатися, щоб не бути заручником відсутності інформації.

Ймовірно, цього разу знадобиться більше часу, щоб поремонтувати все, що пошкоджено. Адже ворог бив прицільно й з різного озброєння. Всі відповідні служби від ранку працюють у дуже посиленому режимі.

Але я впевнена, що ми вистоїмо. Я спостерігала за вулицею і бачу, що люди вже дістали велосипеди, вони виїжджають на роботу та, як можуть, намагаються продовжити своє життя таким, яким воно б і мало бути,

– зауважила Анна Черненко.

Також сьогодні дуже важливо допомогти літнім людям та усім тим, хто не має змоги самостійно налагодити побут, набрати воду чи піти у пункти незламності, щоб зарядити телефон. Для них пережити блекаут є особливо важко.

Яка ситуація в області

Окрім Харкова, без електрики також Первомайська громада, Красноград, Куп'янський район. Все через те, що навантаження на енергосистему перерозподілили, тому світло вимкнули й в цих населених пунктах.

Варто стежити за офіційними повідомленнями, щоб дізнатися, коли його відновлять. Можливо, електрику подаватимуть у певні години. Удар 22 березня був складнішим та більшим, ніж раніше, але у наших енергетиків і рятувальників вже є досвід подолання таких атак.

Чи постраждала цивільна інфраструктура

Ранкова атака була дуже швидко. Вона тривала приблизно від 4:52 до 5:30 ранку. За цей час було завдано 15 ракетних ударів саме по об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак, зрозуміло, що біля таких об'єктів могли бути цивільні будинки, підприємства.

Наразі повної інформації про це немає, але, ймовірно, що руйнування житлового фонду все-таки є. Вибухова хвиля могла дістатися до помешкань людей. На жаль, варто очікувати повідомлень про вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, знищений транспорт.

Справді ця атака була дуже швидкою. Перші 7 вибухів пролунали одні за одними з перервою десь у хвилину або й менше. Далі стало тихіше, але за останні 20 – 30 хвилин було відлуння від ударів по місту чи передмісті,

– додала Черненко.

Наразі всі служби зосереджені на ліквідації наслідків ударів на об'єктах інфраструктури. Гасіння досить складне, навіть залучений пожежний поїзд, тому що об'єкти енергетики специфічні, там є легкозаймисті матеріали. Все це впливає на швидкість подолання ворожої атаки.

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