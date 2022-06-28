Друга ракета у Кременчуку влучила у завод: відео величезної вирви та фото руйнувань
Джерело:Суспільне
Російські військові 27 червня ракетами атакували Кременчук у Полтавській області. Унаслідок обстрілу окупанти знищили не тільки торгово-розважальний центр, але й завод.
На території заводу лишилася величезна вирва від вибуху
Російські військові ракетним ударом завдали руйнувань інфраструктурі "Кременчуцького заводу дорожніх машин". "Кредмаш" – це приватна установа.
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Голова наглядової ради установи Микола Данилейко повідомив, що внаслідок ракетного удару серед працівників немає поранених.
Водночас через обстріл загарбників розбита будівля, а на території заводу лишилася величезна вирва від вибуху.
Відео руйнувань після ракетного удару росіян
Микола Данилейко розповів, що з 1989 року завод не випускає військової техніки та запчастин.
Друга ракета у Кременчуку влучила у завод / Фото Суспільне Полтава
Раніше в Офісі Президента також розповіли деталі обстрілу заводу в Кременчуку. Повідомлялося, що внаслідок удару було знищено проліт одного з корпусів і вікна у всіх будівлях підприємства. В ОП зазначили, що 2 працівники отримали травми.
Росія завдала кривавого удару по Кременчуку: що відомо
- Збройні сили Росії вдень 27 червня атакували Кременчук, внаслідок чого потрапили у ТРЦ "Амстор". На території ТРЦ виникла пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів.
- Станом на 13 годину 28 червня відомо, що внаслідок ракетного удару окупантів загинуло 20 людей. Ще 59 людей – поранено. Мер Кременчука Віталій Малецький інформував, що семеро людей – важкопоранені. Окрім того, після обстрілу понад 40 людей подали заяви про зникнення рідних.
- Відомо, що Росія вдарила декільком надзвуковими крилатими ракетами Х-22, які випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Ворожа авіація злетіла з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговельному центру в Кременчуку. Також дані російських вбивць опублікували в ЗМІ.
- Цинічний та кривавий обстріл Кременчука засудили лідери G7, серед яких президент США Джозеф Байден, лідер Франції Еммануель Макрон та інші. Президент Польщі Анджей Дуда закликав відповісти Росії, надавши Україні більше зброї.
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